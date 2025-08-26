نقش مؤثر دستگاه قضائی در اعتلا و توسعه تنگستان

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در آئین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان تنگستان با حضور رئیس کل دادگستری استان و اعضای شورای اداری شهرستان تنگستان ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت و خدمت، عنوان کرد: دستگاه قضائی یکی از ارکان نظام است که در اعتلا و توسعه کشور نقش مؤثری دارد.

وی با اشاره به اینکه نقش دستگاه قضائی فقط قضاوت نیست، ادامه داد: دستگاه قضائی نقشی گسترده و همه جانبه در اجتماع دارد.

فرماندار تنگستان اضافه کرد: انتظار می‌رود با همدلی و همگرایی دستگاه‌های اجرایی، فرایندهای قضائی با کارآمدی و سرعت بیشتری به مردم ارائه شود و با مشارکت مردم در مسیر قانون، امنیت و آرامش جامعه تقویت شود.

سلیمانی در پایان با بیان قدردانی از تلاش‌های رئیس سابق دادگستری و تشکر از خدمات ارائه‌شده در دوره مسئولیت، بر همراهی همه ارکان شهرستان برای ارتقای سلامت، امنیت و عدالت اجتماعی تأکید کرد.

در این آئین با اهدای لوح از زحمات مددی در طول دوره تصدی مسئولیت تقدیر و معصومی با اهدای حکم به عنوان رئیس دادگستری شهرستان تنگستان معرفی شد.