سلیمانی: ارتقای خدمات دامپزشکی ضامن سلامت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر،مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تنگستان با تأکید بر نقش مهم دامپزشکی در حفظ سلامت عمومی، امنیت غذایی و حمایت از تولید، اظهار کرد: دامپزشکی یکی از ارکان مهم توسعه پایدار در حوزه کشاورزی و دامپروری است و ارائه خدمات مطلوب، نظارت مستمر و تعامل سازنده با بهرهبرداران میتواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.
وی همچنین با قدردانی از تلاشهای مجموعه اداره دامپزشکی شهرستان، بر ضرورت همدلی، مسئولیتپذیری و استفاده از ظرفیتهای موجود برای ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد و برای رئیس جدید این اداره در انجام مأموریتهای محوله آرزوی موفقیت کرد.
در ادامه این آیین، از خدمات و تلاشهای علیپور در طول دوران تصدی مسئولیت ریاست اداره دامپزشکی شهرستان تنگستان با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.همچنین با اهدای حکم،بهزادی به عنوان رئیس جدید اداره دامپزشکی شهرستان تنگستان معرفی و منصوب شد.
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