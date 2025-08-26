به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه اسمعیلی گفت: همزمان با بزرگداشت هفته دولت، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و شهدای شهریور ماه قزوین و حومه برگزار میشود.
وی افزود: در این مراسم، یاد و خاطره والدین بزرگوار شهدا و جانبازان متوفی که در شهریور ماه سالهای گذشته دار فانی را وداع گفته و به فرزندان و همرزمان شهیدشان پیوستهاند، گرامی داشته میشود.
اسمعیلی گفت: این یادواره، با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، ساعت ۱۶:۳۰، پنجشنبه، ششم شهریور در حسینیه امامزاده حسین (ع) برگزار میشود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین افزود: مدعوین شرکتکننده پس از برگزاری یادواره فوق در گلزار شهدای قزوین حضور مییابند و ضمن قرائت فاتحه، با آرمانهای آنان تجدید بیعت خواهند کرد.
نظر شما