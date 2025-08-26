وفاق باید بر محور قانون باشد؛ بقای انقلاب در گرو عدالت و اجرای قانون

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی صبح سه شنبه در جمع فرماندهان و ارکان تربیتی بسیج با بیان اینکه تمام هستی بر اساس قانون الهی شکل گرفته و ادامه مییابد اظهار کرد: از حرکت الکترونها در اتم تا منظومه شمسی و کهکشانها، از رویش گیاهان تا زندگی حیوانات و حتی فعالیت کوچکترین حشرهها، همه بر پایه نظم و قانون اداره میشوند.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی افزود: اما تفاوت انسان با سایر موجودات در آن است که او اشرف مخلوقات و برخوردار از عقل و اختیار است و باید آگاهانه راه عدل و قسط را انتخاب کند.
وی بیان کرد: در عالم تکوین، موجودات بیاراده و تابع غریزهاند، اما در عالم تشریع، انسان با آزادی خود باید قانون را رعایت کند.
عبادی اظهار کرد: معنای حقیقی آزادی همان اختیار در انتخاب راه درست است؛ آزادی به معنای رها شدن از قید قانون نیست. پیامبران برای هدایت بشر به مسیر عدالت مبعوث شدند و انسان موظف است قانون الهی را با اراده خویش انتخاب نماید.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه دین همان قانون زندگی است، خاطرنشان کرد: اگر قانون رعایت نشود، زندگی فردی و اجتماعی دچار مشکل میشود و همانگونه که بیتوجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی موجب تلفات گسترده میشود، بیقانونی در سایر عرصهها نیز خسارتهای جبرانناپذیری به همراه دارد. رعایت قانون ضامن سلامت جسم، روح و جامعه است.
عبادی در ادامه به نقل از یک اندیشمند اروپایی که پس از تحقیق به اسلام گروید، گفت: او پس از مطالعه دریافت که سراسر جهان بر اساس قانون استوار است و تنها دینی که هماهنگ با این حقیقت میباشد، اسلام و بهویژه مکتب اهل بیت (ع) است؛ چرا که اسلام برنامه کامل زندگی و نظام قانونمند الهی است.
وی افزود: امیرالمؤمنین علی (ع) و اهل بیت (ع) مظهر عدالتاند و از همین رو امام حسین (ع) به عنوان سمبل عدالت در جهان شناخته میشود و امروز میلیونها انسان از ادیان مختلف در پیادهروی اربعین حضور مییابند، چرا که عدالتخواهی حسین بن علی (ع) برای همه آزادگان جهان الهامبخش است.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنانش با مرور تاریخ معاصر ایران بیان کرد: استعمارگران با سوءاستفاده از بیقانونی، کشور را غارت کرده و با قراردادهایی چون کاپیتولاسیون ملت ایران را تحقیر میکردن، اما انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) و با خون پاک شهدا این مسیر را تغییر داد و نظام جمهوری اسلامی را پایهگذاری کرد.
وی تاکید کرد: بقای انقلاب اسلامی امروز نیز مشروط به اجرای عدالت و قانون است و اگر در انتخابات، شوراها، مدیریتها و زندگی اجتماعی، عدل و قانون رعایت نشود، مشکلات پدید میآید.
عبادی با اشاره به اهمیت وفاق و همبستگی در جامعه تصریح کرد: وفاق واقعی تنها زمانی ارزشمند است که بر محور قانون و نه بر اساس اشخاص، گروهها یا احزاب باشد و تنها قانون الهی و قانونی که بر اساس عقل و شرع تصویب شده، میتواند محور وفاق باشد و جامعه را سالم نگاه دارد.
وی در پایان با تاکید بر رسالت دولت اسلامی گفت: همانگونه که پدر و مادر فرزند را پرورش میدهند، دولت نیز باید جامعه را بر اساس ارزشهای انسانی و الهی تربیت کند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: اگر کارگزاران در خدمت به مردم و عدالت حرکت کنند، این بزرگترین توفیق برای آنان و ضامن سلامت جامعه اسلامی خواهد بود. انشاءالله با اجرای قانون، دولت اسلامی بتواند جامعه اسلامی را در مسیر صحیح پرورش دهد.
نظر شما