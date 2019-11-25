به گزارش خبرنگارمهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در دیدار با مدیر مؤسسه مصاف و تحلیل‌گر مسائل اجتماعی و سیاسی اظهارکرد: ما در زمانی واقع شده‌ایم که در بسیاری از کتب قدیم و کهن از آن به عنوان دوران و عصر ویژه یاد کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: ما در آخر الزمان زندگی می‌کنیم و باید به این نکته توجه داشته باشیم که در همه زمان‌ها و حتی در این دوره نیز خداوند امامانی برای هدایت جوامع بشری قرار داده است و این یک اصل الهی است.

عبادی ادامه‌داد: البته در برخی از زمان‌ها انبیاء الهی و امامان در بین مردم ظاهر و شناخته شده بودند ولی امام عصر ما، حضرت صاحب الزمان(عج) غایب و ناشناخته در بین انسان‌ها زندگی می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه رشد و پیشرفت جوامع بشری منوط به شناخت امام همان عصر است، افزود: در عصر ما واسطه فیض و رحمت الهی حضرت مهدی(عج) است که در بسیاری از مضامین ادعیه به این نکته اشاره شده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی‌گفت: امروزه جامعه بشری به واسطه ظلم‌های متعدد ستمگران بن بست رسیده است و از این جهت امروزه نه تنها شیعیان بلکه دیگران از جوامع مختلف علاقمند به برپاکنندگان عدالت(اهل بیت) هستند.

عبادی اظهارکرد: هر ۱۱ دقیقه یک کودک کمتر از پنج سال در کشور یمن از دنیا می‌رود و این تنها نمونه کوچکی از ظلم در جهان است و در میانمار و حتی بسیاری از کشورهای اروپایی جنایت های متعددی علیه بشریت رخ می دهد.

وی بیان‌کرد: باید از فرصت علاقمندی و گرایش مردم در نقاط مختلف به عدالت در راستای آشنایی آنان با منجی آخرالزمان(عج) استفاده کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه گرایش جامعه به عدل زمینه ساز ظهور حضرت است، ادامه داد: هدف از قیام امام زمان(عج) در زمان ظهور پیاده کردن خواسته های امام حسین(ع) در عرصه عمل است.

عبادی یادآور شد: اگر علاقمند به امام مهدی(عج) هستیم باید در حد توان خویش در عرصه خانوادگی و اجتماعی به سمت عدالت برویم و سنخیت با اهداف آن حضرت در زمینه اصلاح جامعه و اقامه عدالت داشته باشیم.

وی گفت: باید آمادگی اجرای عدالت را در خویش تمرین کنیم تا بتوانیم در زمان ظهور در حمایت از حضرت گامی برداریم.