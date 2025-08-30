به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبادی پیش از ظهر شنبه در دیدار با مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب اظهار داشت: مسئولان اجرایی کشور در نظام جمهوری اسلامی باید تمام توان خود را برای رفع مشکلات مردم و کشور به کار گیرند.
وی با اشاره به هدف انقلاب اسلامی در تحقق عدالت و احقاق حقوق انسانها، افزود: مسئولان باید با دقت و آگاهی کامل، اصول اسلامی را اجرا و تمدن اسلامی را معرفی کنند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی همچنین به شرایط جامعه جهانی و نقض حقوق بشر توسط قدرتهای استعماری اشاره کرد و گفت: امروز دنیا به شدت تحت سلطه این قدرتها قرار دارد و آنها با نقض قوانین انسانی و حقوق بشر، جهان را در آشوب و بیعدالتی فرو بردهاند.
مشاور رئیس جمهور در امور تشکلها و احزاب هم در این دیدار، با اشاره به وحدت مردم بیان کرد: وفاق ایجاد شده در استان خراسان جنوبی حاصل حمایتهای همه جانبه مسئولان و مردم است.
نورالدین آهی با بیان اینکه مردم پای نظام و انقلاب ایستادهاند و انسجام و وحدت در استان نماد وفاق و همدلی است، افزود: آماده شنیدن مشکلات، انتقادها و پیشنهادهای تشکلهای اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و دانشگاهی هستیم.
