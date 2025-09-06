به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد شاه‌بیکی در دیدار استاندار با علمای اهل سنت و تشیع استان با بیان اینکه امام خمینی (ره) بسیاری از ارزش‌های دینی و وحدت را که از آموزه‌های دین اسلام است، احیا کرد، گفت: دردهای امروز جامعه اسلامی را تنها با وحدت و اتحاد می‌توان درمان کرد.

وی با بیان اینکه اگر مسلمانان با همدیگر وحدت داشتند، امروز در رأس دنیای کفر، یک فرد شرابخوار جان مسلمانان را مباح نمی‌دانست، افزود: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز از این واقعیت پرده برداشت که وحدت تنها راه درمان دردهای جهان اسلام است.

مسئول شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خراسان جنوبی ادامه داد: مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود، هدایت معنوی، نورانی کردن دل‌ها و توصیه به صبر و آرامش را از وظایف علمای اهل سنت و تشیع اعلام کرده‌اند.

وحدت ملت دشمن را از ادامه جنگ ۱۲ روزه ناامید کرد

مولوی سید مومن موسوی، از علمای اهل سنت خراسان جنوبی هم در این جلسه تأکید کرد: اتحاد و انسجام ملت ایران، عامل ناامیدی دشمن از تداوم جنگ ۱۲ روزه بود.

وی با بیان اینکه همه ما باید وحدت خود را حفظ کرده و از تفرقه و جدایی، که خواستۀ اصلی دشمن است، جلوگیری کنیم، گفت: آنچه که دشمن را از ادامۀ جنگ ناامید کرد، وحدت و یکپارچگی همۀ اقشار ملت ایران در مقابل دشمن بود.

این عالم اهل سنت با اشاره به اقامۀ ۲۵ نماز جمعه اهل سنت و ۲۵ نماز جمعه اهل تشیع در استان افزود: در دوران جنگ ۱۲ روزه، در خطبه‌های تمامی این نمازها، جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل محکوم شد.

وی در پایان بیان کرد: دشمن قصد داشت با شهادت فرماندهان نیروهای مسلح، در کشور نابسامانی ایجاد کند.

گفتنی است در این جلسه بیانیه‌ای از طرف علمای اهل سنت و تشیع قرائت شد که در بخشی از آن آمده است: هفته وحدت، یادآور پیام روشن قرآن کریم و پیامبر اسلام (ص) در دعوت به وحدت و اتحاد مسلمانان است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: وحدت درمان بسیاری از دردهای امت اسلامی است و علمای اهل سنت و تشیع خراسان جنوبی، اقدامات اسرائیل را علیه مردم فلسطین و جهان اسلام محکوم می‌کنند.