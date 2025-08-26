به گزارش خبرنگار مهر، یوسف صادقی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: شرکت توزیع نیروی برق در خط مقدم خدمترسانی به مردم قرار دارد و به صورت مستقیم با مصرفکنندگان در ارتباط است و به همین دلیل رفع مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به فاصله میان سطح تولید و مصرف برق در کشور، افزود: طی سالهای گذشته باید سیاستهای مؤثرتری در زمینه مدیریت و بهینهسازی مصرف اتخاذ میشد، اما غفلت از این موضوع موجب شده امروز کشور با چالشهای جدی در حوزه انرژی برق روبهرو باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی را یکی از راهکارهای اساسی دانست و تصریح کرد: دولت چهاردهم با نگاه راهبردی به این موضوع، عزم جدی برای گسترش نیروگاههای خورشیدی در مقیاس خانگی و صنعتی دارد و زمینههای لازم برای حضور فعال بخش خصوصی نیز در حال فراهم شدن است.
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ناترازیهای برق ناشی از فعالیت ماینرهاست، گفت: حداقل ۲۰ درصد مشکلات موجود در حوزه تأمین برق به مصرف غیرمتعارف این دستگاهها برمیگردد.
وی ادامه داد: در شرایطی که رشد طبیعی مصرف برق سالانه حدود یک درصد برآورد میشود، امروز شاهد رشد ۹ درصدی هستیم که این مسئله بهویژه در نتیجه فعالیت غیرمجاز ماینرها و همچنین مصرف بالای وسایل سرمایشی در فصل تابستان تشدید شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم با اشاره به اینکه نزدیک به ۴۰ درصد بار مصرف تابستانی به وسایل سرمایشی اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: فرهنگسازی در زمینه تنظیم دمای رفاه نسبی و پرهیز از مصرف بیرویه میتواند نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه برق کشور ایفا کند.
