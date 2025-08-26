  1. استانها
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۴

۳ پروژه شیلاتی در تنگستان به بهره‌برداری می‌رسد

۳ پروژه شیلاتی در تنگستان به بهره‌برداری می‌رسد

بوشهر- مدیر شیلات شهرستان تنگستان گفت: هم‌زمان با فرارسیدن هفته دولت، سه پروژه شیلاتی در این شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر حبیبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل افتتاح واحد پرورش جلبک و بهسازی اسکله‌های صیادی است که اجرای آن‌ها علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، نقش مهمی در بهبود زنجیره ارزش آبزیان استان ایفا خواهد کرد.

وی افزود: با افتتاح واحد پرورش جلبک، سالانه ۱۲ تن به ظرفیت تولید جلبک اسپیرولینا در استان افزوده می‌شود.

مدیر شیلات شهرستان تنگستان با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در حوزه صید و صیادی تأکید کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی شیلاتی زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه صیادی و آبزی‌پروران، توسعه صادرات محصولات شیلاتی و ارتقای امنیت غذایی کشور خواهد بود.

وی گفت: در این راستا عملیات برق رسانی و ایجاد روشنایی در اسکله‌های کری و چاه پهن اجرایی شده و همچنین پیگیری تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل و پشتیبانی از این طرح‌ها در اولویت برنامه‌های شیلات شهرستان قرار دارد.

