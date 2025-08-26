افتتاح و کلنگ زنی ۱۴ طرح برق رسانی در شهرستان بهمئی

رسول روستایی در گفت و گو با خبرنگار مهر هفته دولت را بهترین فرصت برای بیان دستاوردهای نظام بیان کرد و گفت: طی هفته دولت در کهگیلویه و بویراحمد طرح‌های مهم افتتاحی نیروگاه‌های خورشیدی، احداث نیروگاه، برق رسانی به روستاها و اصلاح شبکه کلنگ زنی یا افتتاح می‌شوند.

وی با بیان اینکه در شهرستان بهمئی ۱۴ طرح با اعتبار ۴,۹۷۲ میلیارد ریال در حوزه برق افتتاح و یا کلنگ زنی می‌شوند، اظهار کرد: از این تعداد ۱۱ طرح با اعتبار ۱۷۲ میلیارد ریال افتتاح و ۳ طرح نیز با اعتبار ۴,۸۰۰ میلیارد ریال کلنگ زنی می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: احداث نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگا واتی، برق رسانی به روستای فاقد برق قلعه بنی، اصلاح و توسعه شبکه شهری و روستایی و توسعه شبکه برق مسکن ملی از جمله این طرح‌ها است.