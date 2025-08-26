به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور صبح امروز با استقبال معاونین استاندار آذربایجان‌غربی وارد این استان شد.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در این سفر که به مناسبت هفته دولت انجام شده، چندین پروژه عمرانی، زیرساختی، صنعتی و گردشگری آذربایجان‌غربی را افتتاح خواهد کرد.

افتتاح گازرسانی به ۲۰ روستا، افتتاح یک هزار واحد مسکن روستایی، افتتاح ۱۳ واحد روستایی، بازدید از مجتمع فرهنگی نقده، افتتاح قطعه ۲ محور نقده - پیرانشهر، افتتاح واحد کارتن‌سازی، افتتاح ۱۲۳ پروژه عمران روستایی و افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه از جمله اهداف این سفر اعلام شده است.