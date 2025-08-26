به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: یک طرح قانونی با ۱۵ امضا می‌تواند فرایند قانونگذاری را در مجلس طی کند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود این و علی رغم اینکه نمایندگان مجلس بر اساس بررسی نیازهای جامعه، طرح‌هایی را در سامانه مجلس بارگذاری کرده‌اند، اما این طرح‌ها اعلام وصول نمی‌شود. از هیأت رئیسه می‌خواهم این طرح‌ها اعلام وصول شود و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: ما مکلف به رعایت سیاست‌های قانونگذاری هستیم که در ۱۷ بند از سوی رهبری ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: یکی از کارهای اولویت دار مجلس، تصویب طرح قانون نحوه قانون‌گذاری است که متأسفانه صحن مجلس بر اساس یک برداشت غلط، به کلیات این طرح رأی نداد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز مراجع دیگری هستند که در حال قانونگذاری هستند، در حالی که در قانون اساسی فقط یک مرجع برای قانونگذاری در کشور وجود دارد و آن مجلس است؛ در طرح قانون نحوه قانون‌گذاری می‌خواستیم همین موضوع را حل و فصل کنیم تا سیاست‌های کلی را رعایت کنیم که کلیات آن رأی نیاورد. البته مجدداً این طرح در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

قالیباف گفت: نمایندگان مجلس، دولت و شورای عالی استان‌ها که می‌توانند طرح یا لایحه به مجلس ارائه دهند، در راستای رعایت سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و همچنین ماده ۴ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، مکلفند مسائلی را نظیر اینکه طرح‌ها و لوایح آنان با قوانین موجود متضاد نباشد و بر خلاف سیاست‌ها نباشد، رعایت کنند. بنابراین زمانی که طرحی ارائه می‌شود که در آن قانون رعایت نشده است، من نمی‌توانم آن را اعلام وصول کنم.