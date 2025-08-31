سردار فلاح: یاد و نام شهدا همیشه الهام‌ بخش ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمزه فلاح ظهر یکشنبه در مراسم یادواره شهدای عملیات کربلای ۲، پنج شهید گمنام شهرستان شفت و یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی، با اشاره به جایگاه رفیع شهدا اظهار کرد: هدف از برگزاری یادواره‌های شهدا، تجدید میثاق با شهدای والامقام و پاسداشت یاد و خاطره آنان است.

وی افزود: یاد و نام شهدا فراتر از زمان و مکان است و مرام، اخلاق و ایثارگری آنها همچنان در جامعه روشن و الهام‌بخش باقی مانده است. باید مراقب باشیم تا در برابر این شهدا شرمنده نباشیم، چرا که آنان انسان‌هایی شایسته و متصل به خالق خویش بودند که آرزوی شهادت داشتند.

سردار فلاح با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: ملت ایران هرگز در برابر دشمنان تسلیم نمی‌شود و روحیه مقاومت و ایستادگی همواره پابرجا است.

وی همچنین یادآور شد: شهدا اسوه‌های واقعی مقاومت و ایستادگی هستند و حضور پرشور مردم و مسئولان در یادواره‌ها گواه پیوند ناگسستنی با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

فرمانده دفاع مقدس در پایان با بیان اینکه کشور در جنگی تمام‌عیار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی قرار دارد، تأکید کرد: باید مراقب باشیم تا در زمین دشمن بازی نکنیم و همواره در مسیر انقلاب اسلامی و تحت رهبری مقام معظم رهبری حرکت کنیم انقلاب به دست صاحب اصلی‌اش خواهد رسید و همه ما در یک پیکره واحد هستیم و نباید اجازه دهیم اختلاف و جدایی در میان ما شکل گیرد.