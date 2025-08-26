بررسی گفتگوی سیاسی در سیره معصومان؛از آتش بس حدیبیه تا روش امام علی(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «گفتگوی سیاسی با مخالفان در سیره معصومان» نوشته مصطفی صادقی کاشانی به مرحله چاپ رسید. این کتاب به بررسی گزارش‌های مربوط به گفتگوها و مذاکرات سیاسی پیامبر و امامان شیعه می‌پردازد.

طرح این تحقیق در سال ۱۳۹۸ در گروه سیره اهل‌بیت پژوهشکده تاریخ و سیره کلید خورده و در سال ۱۴۰۲ پایان یافته است.

نویسنده در این اثر تلاش کرده پس از بررسی صحت و سقم گزارش رویدادها تبیین کند معصومان در تعاملات سیاسی با دشمنان خود چه مواضعی اتخاذ کرده‌اند؟ چه امتیازاتی داده و چه امتیازاتی از دشمن گرفته‌اند؟



در صلح حدیبیه که مهم‌ترین نمونه مذاکره با دشمنان در صدر اسلام است، رسول‌خدا امتیاز ده سال آتش‌بس با مشرکان را گرفت. از سوی دیگر حاضر شد از میانه راه مکه به مدینه بازگردد و انجام عمره‌ای که در خواب به او دستور داده شده بود، به سال بعد واگذار کند. پذیرش این بند از قرارداد که از این پس هر تازه‌مسلمانی باید به مشرکان مکه تحویل داده شود مخالفت گروهی از مسلمانان را در پی داشت.

در این کتاب همچنین تعامل امیرمؤمنان با مخالفان خود و گفتگوهای امام حسین (ع) با عمر بن سعد به تفصیل بررسی شده است.

از نظر نویسنده هر چند رفتار ۱۴ معصوم در فقه و حقوق شیعیان حجت است؛ با عنایت به اهمیت نقش زمان و مکان، چگونگی تعامل با دشمن به تشخیص پیشوای جامعه خواهد بود.