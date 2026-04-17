آتش بس در کجای تاریخ اهل بیت (ع) بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صادقی کاشانی پژوهشگر تاریخ اسلام درباره آتش بس در تاریخ اهل بیت (ع) بیان کرد: در زندگی اهل‌بیت سه حادثه مهم که منجر به صلح یا آتش‌بس شده، وجود دارد. از موارد دیگری هم می‌توان یاد کرد که به این اهمیت نیست.

صلح حدیبیه در عصر پیامبر، این صلح پس از نبردهای شش ساله میان مکه و مدینه بود که منجر به آتش‌بس و سرانجام با نقض آن از سوی مشرکان منجر به فتح مکه از سوی پیامبر شد؛

حکمیت در عصر امیرمؤمنان، جنگ صفین با حیله قرآن به نیزه کردن به آتش‌بس رسید. چند ماه پس از آن مذاکرات بین دو حَکَم یعنی فرستادگان امیرمؤمنان و معاویه انجام شد که با نیرنگ دوباره عمرو عاص روبرو شد. حضرت علی(ع) نتایج مذاکرات را نپذیرفت و برای جنگ دوباره با معاویه آماده می‌شد که به شهادت رسید.

صلح امام حسن مجتبی(ع)، فرزند امیرمؤمنان راه پدر را ادامه داد و جنگ با معاویه را آغاز کرد ولی به دلیل اختلاف و ضعف یاران، خیانت‌ها، تبلیغات گسترده دشمن و عدم همراهی مردم به صلح کشیده شد. البته امام حسین(ع) هم با عمر بن سعد گفتگوهایی انجام داد که می‌توان نام آن را مذاکره گذاشت،

سخن امام این بود که اگر مردم کوفه از دعوت و بیعت خود منصرف شده‌اند، من برمی‌گردم؛ ولی ابن‌زیاد نپذیرفت و تسلیم شدن بی‌قید و شرط امام را می‌خواست.