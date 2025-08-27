مصطفی جمالی مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت احداث پالایشگاه‌های پلاسما در کشور گفت: در حال حاضر دو پالایشگاه داخلی در حال ساخت و تجهیز هستند که به‌محض تکمیل، ظرفیت قابل توجهی به تولید داروهای مشتق از پلاسما در ایران افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت این واحدها گفت: یکی از پالایشگاه‌ها با ظرفیت پیش‌بینی‌شده ۱۵۰ هزار لیتر و دیگری با ظرفیت حداقل ۳۰۰ هزار لیتر در حال احداث است. اگر این دو طرح به بهره‌برداری کامل برسند، مجموعاً حدود ۴۵۰ هزار لیتر پلاسما پالایش خواهند کرد که رقم مطلوبی محسوب می‌شود.

جمالی همچنین به پروژه قدیمی احداث پالایشگاه پلاسما در فومن اشاره کرد و افزود: سال‌هاست صحبت از راه‌اندازی پالایشگاهی با ظرفیت ۵۰۰ هزار لیتر در فومن مطرح است. اگر این طرح در دو تا سه سال آینده به بهره‌برداری برسد، می‌توان گفت بخش عمده نیاز دارویی کشور از محل تولید داخلی برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: شنیده‌ها حاکی از وجود یک پروژه دیگر در اطراف کرج است که در مرحله بررسی و پیگیری قرار دارد. به‌طور کلی توسعه پالایشگاه‌های پلاسما نه تنها برای تأمین نیاز داخلی اهمیت دارد، بلکه می‌تواند زمینه صادرات داروهای مشتق از پلاسما به کشورهای دوست و همسایه را فراهم کند.

به گفته مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران، افزایش ظرفیت پالایش پلاسما علاوه بر کاهش وابستگی کشور به واردات، نقش مهمی در صرفه‌جویی ارزی خواهد داشت و حتی می‌تواند ارزآوری چشمگیری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.