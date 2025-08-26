به گزارش خبرنگار مهر، آرش لهونی صبح سه‌شنبه در جریان دیدار معاون حقوقی رئیس جمهور با نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در استان، پرونده شش معلم است که رأی قطعی درباره آن‌ها صادر شده و امکان رسیدگی مجدد در سطح استان وجود ندارد.

وی افزود: این موضوع راهکار حقوقی در استان ندارد و لازم است برای حل مشکل این افراد از طریق مراجع بالادستی و نهادهای حقوقی دولت پیگیری شود.

استاندار کردستان همچنین به پرونده طرح شهید زین‌الدین اشاره کرد و گفت: این طرح که نقشی حیاتی در اشتغال جوانان دارد، با مشکلات حقوقی مواجه شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۹ نفر در استان درگیر این موضوع هستند و انتظار می‌رود دولت برای جلوگیری از قطع ارتباط شغلی این افراد مساعدت کند.

لهونی تصریح کرد: لازم است پرونده‌های حقوقی استان در دیوان عدالت اداری و مجموعه دولت با اهتمام بیشتری بررسی شود تا روند رسیدگی به آن‌ها تسریع شود.