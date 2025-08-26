  1. استانها
  2. کردستان
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۳

حل پرونده‌های حقوقی کردستان نیازمند اهتمام ویژه است

سنندج- استاندار کردستان با اشاره به مشکل پرونده‌های حقوقی استان گفت: برای رسیدگی به این موضوعات به‌ویژه در زمینه معلمان و طرح شهید زین‌الدین، نیاز به تسریع در روند بررسی‌های حقوقی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش لهونی صبح سه‌شنبه در جریان دیدار معاون حقوقی رئیس جمهور با نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در استان، پرونده شش معلم است که رأی قطعی درباره آن‌ها صادر شده و امکان رسیدگی مجدد در سطح استان وجود ندارد.

وی افزود: این موضوع راهکار حقوقی در استان ندارد و لازم است برای حل مشکل این افراد از طریق مراجع بالادستی و نهادهای حقوقی دولت پیگیری شود.

استاندار کردستان همچنین به پرونده طرح شهید زین‌الدین اشاره کرد و گفت: این طرح که نقشی حیاتی در اشتغال جوانان دارد، با مشکلات حقوقی مواجه شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۹ نفر در استان درگیر این موضوع هستند و انتظار می‌رود دولت برای جلوگیری از قطع ارتباط شغلی این افراد مساعدت کند.

لهونی تصریح کرد: لازم است پرونده‌های حقوقی استان در دیوان عدالت اداری و مجموعه دولت با اهتمام بیشتری بررسی شود تا روند رسیدگی به آن‌ها تسریع شود.

