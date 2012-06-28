نظام حقوقی قوی نیازمند قاضی و وکیل توانمند است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر گروسی ظهر پنج شنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان کردستان در سنندج اظهار داشت: وکیل در مسیر دادرسی و برای احقاق عدالت یاور خوبی برای دستگاه قضا است .

وی افزود: در زمینه انطباق موضوع با قانون، تحلیل مقررات و زدودن ابهامات وکلا نقش مهم و حیاتی دارد و به همین دلیل باید از ظرفیت های قانونی در این بخش به نحو مناسب استفاده کرد.

رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به اینکه هر خروجی از دستگاه قضا هم به وکیل و هم به قضات نسبت داده می شود، بیان کرد: حضور وکیل در مباحث دادگاهی می تواند مانع از خطای احتمالی قضات شود .

گروسی ادامه داد: دستگاه های اجرایی در مسیر انجام کارهای حقوقی خود و در صورت مشاوره مناسب با مشاوران حقوقی خیلی سریعتر و بهتر می توانند به نتیجه برسند.

وی یادآور شد: بحث کم کاری درباره کارشناسان حقوقی، ابلاغ اوراق قضایی و طرح به موقع دعاوی به سازمان سه مشکل اساسی حقوقی استان کردستان است که باید برای رفع این مشکلات راهکارهای لازم در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به اینکه میانگین اوقات رسیدگی به پرونده ها در استان میانگین مقبولی است، یادآور شد: انتظار می رود با برنامه ریزی درست در آینده نزدیک شاهد تسریع در رسیدگی به پرونده ها باشیم .