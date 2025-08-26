ظرفیت ۱۵ هزار مگاواتی تجدیدپذیرها بدون نیاز به توسعه گسترده شبکه برق

محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت بالای شبکه برق کشور برای استفاده از انرژی‌های پاک گفت: بر اساس اعلام توانیر، شبکه برق بدون نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده قادر به بهره‌برداری از ۱۵ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر است.

وی افزود: گفته می‌شود اگر بیش از ۵ تا ۱۰ هزار مگاوات مازاد بر این ظرفیت وارد شبکه شود، هزینه احداث خطوط و پست‌های انتقال به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت و باید سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود.

معاون وزیر نیرو تاکید کرد: امکان توسعه قابل توجه نیروگاه‌های بادی، خورشیدی و سایر منابع تجدیدپذیر در کشور وجود دارد، اما افزایش ظرفیت بیش از سقف فعلی، هزینه‌های خطوط انتقال و پست‌ها را بالا می‌برد.

طرزطلب درباره روند احداث نیروگاه‌های بادی اظهار کرد: اقدامات اجرایی در این حوزه آغاز شده و امیدواریم حداقل ۵۰ مگاوات از این ظرفیت تا تابستان سال آینده، طبق وعده داده‌شده، وارد مدار شود. همچنین یک پروژه بزرگ بادی در حال شروع است که عملیات آن به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به پتانسیل بالای ایران در توسعه این نیروگاه‌ها گفت: دو پروژه مهم در دست اجراست؛ احداث یک تونل باد در منطقه خواف خراسان رضوی و یک تونل باد در استان سیستان و بلوچستان. همچنین یک پروژه فاینانس داریم که امیدواریم هرچه زودتر تأیید و وارد فاز اجرایی شود.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: یک پروژه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث نیروگاه بادی با ظرفیت ۶۰۰ مگاوات نیز در دستور کار است که طبق برنامه، ۵۰ مگاوات آن تا سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. میزان سرمایه‌گذاری هر کیلووات هزار دلار برآورد شده و سرمایه‌گذاران مشخص و قراردادها نیز به‌صورت مکتوب نهایی شده‌اند. از نظر تأمین مالی مشکلی وجود ندارد.

طرزطلب درباره تعهدات قبلی صندوق توسعه ملی توضیح داد: صندوق موظف بود تسهیلات پرداخت کند، اما به دلیل تغییر سازوکار، مقرر شد به‌جای پرداخت وام، سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهد. در حال حاضر پرونده پروژه به صندوق ارائه نشده است.