به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین نوریزدان امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به پروژه‌های هفته دولت، اظهار کرد: آب‌رسانی به ۶۰ روستا از جمله پروژه‌های شرکت آب‌وفاضلاب استان در هفته دولت است.

وی افزود: با آب‌رسانی به این روستاها ۲۵ هزار نفر از جمعیت روستایی استان از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره‌مند می‌شوند.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان، گفت: این پروژه شامل یک واحد آب‌شیرین‌کن، حفر چاه، احداث ایستگاه‌های پمپاژ، اجرای خطوط انتقال آب، ساخت مخازن ذخیره و شبکه‌های توزیع بوده است.

نوریزدان، گفت: همچنین در هفته دولت یک واحد آب‌شیرین‌کن در منطقه سپیددشت نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۲۱۰ میلیارد تومان اجرا شده و ۲۱۰ فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان، تأکید کرد: این اقدامات در راستای سیاست‌های دولت برای رفع تنش آبی و بهبود کیفیت زندگی مردم انجام شده و شرکت آب‌وفاضلاب لرستان با جدیت به دنبال توسعه پروژه‌های آب‌رسانی در سطح استان است.