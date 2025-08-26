  1. استانها
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷

بهره‌برداری از ۳ پروژه آبی در سراوان

سراوان - مدیر امور آب و فاضلاب سراوان از بهره برداری از سه پروژه آبی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جنگی گفت: پروژه‌های آبی با هدف رفع تنش و تأمین آب شرب پایدار اجرا شده است، که شامل حفر و تجهیز دو حلقه چاه آب و همچنین آبرسانی به منازل سازمانی سپاه در قالب طرح نهضت ملی مسکن است.

مدیر امور آب و فاضلاب سراوان افزود: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، جمعیت قابل توجهی از شهروندان سراوانی از نعمت آب آشامیدنی پایدار بهره‌مند شدند.

وی اعتبار مورد استفاده برای اجرای این پروژه‌ها را جمعاً مبلغ ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعلام و تصریح کرد: این اعتبارات از محل تنش آبی وزارت نیرو و همچنین اعتبارات طرح نهضت ملی مسکن تأمین شده است.

