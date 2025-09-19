آغاز آبرسانی به ۳۲ روستا در سادات محمودی شهرستان دنا

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله رحمانی از آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی به روستاهای سادات محمودی خبر داد و گفت: با بهره برداری از این طرح ۳۲ روستا دارای کد با جمعیت ۱۲ هزار نفر از آب آشامیدنی پایدار بهره مند می‌شوند.

وی با اشاره به ضرورت خدمت‌رسانی و توجه به موضوع تنش آبی و مصرف بهینه آب، اظهار کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۴۸۰ میلیارد ریال با همکاری بسیج سازندگی سپاه فتح استان اجرا می‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در برخی از روستاها آبرسانی با تانکر سیار انجام می‌شود، افزود: با بهره‌برداری از این پروژه ۱۳ هزار نفر از جمعیت دهستان سادات محمودی از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه حدود ۴ هزار و ۹۰۰ متر طول شبکه آبرسانی این طرح است، بیان کرد: از محل تنش آبی ۲۵ میلیارد تومان، محل توازن ۱۵ میلیارد تومان و اعتبارات نماینده هشت میلیارد تومان به این پروژه اختصاص داده شده‌است.

رحمانی اضافه کرد: امیدواریم که این پروژه ظرف مدت سه ماه مشخص شده و تا قبل از دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد.