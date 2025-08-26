بهره برداری از ۹۵ پروژه عمرانی و اقتصادی در ساوه

سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افتتاح آماده افتتاح طرحهای هفته دولت ساوه اظهار کرد: اجرای این پروژهها گامی مهم در توسعه زیرساختی و اقتصادی این شهرستان است و میتواند نقش قابلتوجهی در ارتقای سطح رفاه و ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان ایفا کند.
وی افزود: امسال در هفته دولت، در مجموع ۹۵ پروژه با ارزش ریالی ۴۵ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان در شهرستان ساوه افتتاح و کلنگزنی خواهد شد که ۸۸ پروژه آن عمرانی و ۷ پروژه در حوزه اقتصادی است.
فرماندار ساوه در تشریح جزئیات پروژههای عمرانی اظهار کرد: ۷۵ پروژه عمرانی با اعتبار دو هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد و عملیات اجرایی ۱۳ طرح نیز با اعتبار ۶۰۳ میلیارد تومان آغازمیشود همچنین در مجموع، ۸۸ پروژه عمرانی با ارزش ریالی دو هزار و ۹۳۵ میلیارد تومان در هفته دولت اجرا خواهد شد.
حسینی ادامه داد: در حوزه اقتصادی نیز چهار پروژه با اعتبار ۷۵۳ میلیارد تومان افتتاح و ۳ پروژه با اعتبار ۴۱ هزار و ۹۰۲ میلیارد تومان کلنگزنی میشود و باید اذعان کرد مجموع پروژههای اقتصادی هفته دولت ساوه ۷ طرح با ارزش ۴۲ هزار و ۶۵۵ میلیارد تومان است.
وی با اشاره به اشتغالزایی این طرحها بیان کرد: در مجموع ۴ هزار و ۹۵۸ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در شهرستان ایجاد خواهد شد که از این تعداد، ۴ هزار و ۴۱۲ شغل مربوط به پروژههای عمرانی و ۵۴۶ شغل نیز مربوط به پروژههای اقتصادی است.
