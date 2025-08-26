به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین صبح در بازدید از پارک علم و فناوری مازندران با تأکید بر نقش کلیدی شرکت‌های دانش‌بنیان در رشد علمی و اقتصادی کشور گفت: حمایت از توسعه کمی و کیفی این شرکت‌ها در دستور کار جدی دولت قرار دارد.

وی اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند موتور محرک اقتصاد ایران باشند و بخش مهمی از صادرات غیرمستقیم کشور وابسته به همین شرکت‌هاست؛ برای مثال تولید کاتالیست داخلی در صنایع پتروشیمی امکان صادرات این حوزه را فراهم کرده، هرچند در آمار رسمی به‌عنوان صادرات دانش‌بنیان ثبت نمی‌شود.

وی کاهش قیمت تمام‌شده محصولات ایرانی برای رقابت در بازارهای جهانی را یک ضرورت دانست و تأکید کرد: این هدف با تکیه بر توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان محقق خواهد شد. به گفته او، تولیدات دانش‌بنیان باید صرفه اقتصادی داشته باشند و برای تجاری‌سازی آن‌ها لازم است برنامه‌ریزی ملی و راهکارهای حمایتی مؤثر در نظر گرفته شود.

بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان در مدیریت و دانشگاه‌ها

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین نخبگان را سرمایه‌های ارزشمند کشور توصیف کرد و گفت: استفاده از این ظرفیت علمی در عرصه‌های مختلف کاری و مدیریتی یک ضرورت است.

وی تصریح کرد: نخبگان استان‌ها، از جمله مازندران، باید فرصت حضور مؤثر در دستگاه‌های اجرایی را داشته باشند و روند جذب آنان به‌عنوان هیئت علمی دانشگاه‌ها نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.

افشین در ادامه فراهم بودن تجهیزات و امکانات به‌روز را یکی از مهم‌ترین بسترهای فعالیت علمی برشمرد و افزود: دولت از برنامه‌های به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی در استان حمایت می‌کند.