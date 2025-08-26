به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی محمدپور، مدیرکل محیط زیست استان البرز اظهار کرد: شامگاه جمعه وقوع آتشسوزی در محدوده روستای شلینک شهرستانک حدود پنج هکتار از عرصههای طبیعی منطقه حفاظتشده البرز جنوبی را درگیر کرد که پس از چند ساعت تلاش بیوقفه نیروهای محیط زیست، دهیاری سرک و مردم محلی مهار شد.
وی افزود: صبح همان روز نیز یک مورد حریق در مراتع روستای «همهجا» رخ داد که با همکاری نیروهای محیط زیست، آتشنشانی آسارا و مشارکت اهالی منطقه در مدت کوتاهی اطفا شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز ادامه داد: کارشناسان محیط زیست در حال بررسی دلایل بروز این حوادث هستند و نتایج بررسیها پس از جمعبندی اعلام خواهد شد.
محمدپور با بیان اینکه منطقه حفاظتشده البرز جنوبی یکی از زیستگاههای ارزشمند استان محسوب میشود، تأکید کرد: هرگونه آتشسوزی میتواند آسیبهای جدی به تنوع زیستی و گونههای گیاهی و جانوری وارد کند، ازاینرو پیشگیری و ارتقای آمادگی در اولویت برنامههای محیط زیست قرار دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تجربه اخیر نشان داد همدلی و همراهی مردم محلی در کنار تلاش دستگاههای اجرایی میتواند مسیر مدیریت بحرانهای زیستمحیطی را هموار کند و حفاظت از منابع طبیعی تنها با مشارکت جمعی امکانپذیر خواهد بود
