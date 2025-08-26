به گزارش خبرنگار مهر، حسن شمسیپور صبح سهشنبه در حاشیه آئین بهرهبرداری از واحدهای فولادسازی، ریختهگری، اکسیژن، آبرسانی و پست برق ۴۰۰ کیلووات فولاد سفیددشت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح توسعه فولادسازی فولاد سفیددشت با عنوان اسلب فولاد ساده کربنی و کمآلیاژی (حاصل از فرایند ذوب) سالانه ۸۰۰ هزار تن ظرفیت با ۸۰۰ نفر اشتغالزایی مستقیم و ۴ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم دارد.
وی تصریح کرد: برای راهاندازی این طرح ۱۷۲ میلیون یورو سرمایهگذاری ارزی و یکهزار و ۶۱۴ میلیارد ریال سرمایهگذاری ریالی شده است، تکیه بر ۶۰ درصد ساخت داخل، بهعنوان نخستین فولادسازی تمام ایرانی کشور بدون حضور کارشناسان خارجی، آماده افتتاح در هفته دولت است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری یادآور شد: پروژه واحد فولادسازی و ریختهگری مداوم با تکنولوژی کاملاً ایرانی و ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن تختال در شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری، بهعنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه آماده افتتاح و بهرهبرداری است.
شمسیپور اضافه کرد: با توجه به تولید آهن اسفنجی در شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری و احداث واحد فولادسازی و ریختهگری مداوم در این مجموعه صنعتی، این پروژه منجر به تکمیل زنجیرهٔ تولید فولاد شده و علاوهبر ایجاد ارزشافزوده، از حملونقل آهن اسفنجی بهعنوان مواد اولیه تولید فولاد به شرکت فولاد مبارکه نیز جلوگیری بهعمل میآید که این امر موجب کاهش قابل توجهی از هزینهها است.
وی ادامه داد: این استان یکی از مهمترین استانهای فولادی کشور است و طرحهای فولادی این استان نقش مهمی در تسریع روند توسعه کشور دارد.
