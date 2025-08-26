  1. سیاست
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۲

رحماندوست بعد از طی چند ماه دوره بیماری، امروز در مجلس حاضر شد

رحماندوست بعد از طی چند ماه دوره بیماری، امروز در مجلس حاضر شد

مجتبی رحماندوست، نماینده مردم تهران و از جانبازان دفاع مقدس که مدتی در بیمارستان بستری بود، در جلسه علنی امروز مجلس حضور پیدا کرد و قالیباف به وی خیر مقدم گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: لازم می‌دانم عرض خیر مقدم به مجتبی رحماندوست، نماینده مردم تهران و جانباز بالای ۷۰ درصد داشته باشم که چندین ماه در بیمارستان بستری بود و امروز در صحن مجلس حضور یافته است.

وی تاکید کرد: خداوند بزرگ را از این بابت شاکریم و بسیار خوشحال هستیم و برای ایشان آرزوی سلامتی داریم. ما مدیون همه ایثارگران به ویژه این مرد شریف و عزیز هستیم.

گفتنی است، در ادامه قالیباف با حضور در محل حضور این نماینده در صحن مجلس، جویای احوال و روند درمانی وی شد.

زهرا علیدادی

