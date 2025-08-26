رحماندوست بعد از طی چند ماه دوره بیماری، امروز در مجلس حاضر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: لازم می‌دانم عرض خیر مقدم به مجتبی رحماندوست، نماینده مردم تهران و جانباز بالای ۷۰ درصد داشته باشم که چندین ماه در بیمارستان بستری بود و امروز در صحن مجلس حضور یافته است.

وی تاکید کرد: خداوند بزرگ را از این بابت شاکریم و بسیار خوشحال هستیم و برای ایشان آرزوی سلامتی داریم. ما مدیون همه ایثارگران به ویژه این مرد شریف و عزیز هستیم.

گفتنی است، در ادامه قالیباف با حضور در محل حضور این نماینده در صحن مجلس، جویای احوال و روند درمانی وی شد.