به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری ضمن تبریک روز پزشک، اظهار داشت: در ایران روز اول شهریور سالروز تولد ابوعلی سینا پزشک و حکیم ایرانی است که بعنوان روز پزشک نامگذاری شده است. البته امسال این تبریک همراه با گرامیداشت پزشکانی که در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران به شهادت رسیدند، است.

وی ادامه داد: تحولات منطقه نگران کننده است و مهم‌ترین تحولی که قلب هر آزاده‌ای را به درد می‌آورد تحولات غزه است. دیروز اتفاق وحشتناکی افتاد و ۵ خبرنگار بین المللی جان خودشان را از دست دادند. ما این جنایات را به شدت محکوم می‌کنیم و انتظار داریم نهادهای بین‌المللی و دیوان‌های بین‌المللی دادگستری و کیفری به این موضوع بپردازند.

سخنگوی‌دستگاه دیپلماسی در مورد نشست فوق العاده جده در مورد غزه گفت: دیروز این اجلاس برگزار شد. مهم این است موضوع فلسطین در سازمانی که مهمترین فلسفه وجودی آن رسیدگی به موضوع فلسطین است به صورت زنده نگهداشته شود. باید تصمیمات این نشست‌ها را در حد خود ارزیابی کنیم. مهمترین تشکیل این سازمان حمایت از مبارزات مشروع مردم فلسطین برای تعیین حق سرنوشت بوده است.

بقایی ادامه داد: در این اجلاس ایران پیشنهادات مشخصی را مطرح کرد که بخش قابل توجهی در قطعنامه پایانی نشست درج شده است. یکی از مباحثی که در آستانه برگزاری این اجلاس رخ داد اعتراف نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به پیگیری ایده اسرائیل بزرگ که به معنای چشمداشت ارضی به تعدادی از کشورهای منطقه و اسلامی بود. در این قطعنامه این ایده محکوم شده و درخواست برای توقف صادرات تسلیحات به این رژیم و تجدیدنظر در قطع روابط دیپلماتیک با این رژیم و … از جمله مواردی است که در قطعنامه به آنها اشاره شده است.

وی تصریح کرد: اجرایی کردن اینها نیازمند پیگیری در سازمان‌های دیگر از جمله سازمان ملل و شورای امنیت است.

در حال تکمیل…