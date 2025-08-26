  1. استانها
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

یاد و خاطره شهید «مهدی بزرگی» در جشن تولد دخترش گرامی داشته شد

تبریز- همزمان با برگزاری جشن تولد «فاطمه» دختر شهید «مهدی بزرگی» از شهدای ۱۲ روزه، یاد و خاطره این شهید والامقام در فضایی صمیمی و معنوی گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور حکیمه انتظاری، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری و میراب، مشاور استاندار و مسؤول امور ایثارگران، خانواده معظم شهید، بستگان و جمعی از کودکان برگزار شد.

در این دیدار، حکیمه انتظاری ضمن گرامیداشت مقام شامخ شهدا اظهار کرد: فرزندان شهیدان میراث‌داران مکتب ایثار و مقاومت هستند و حمایت و همراهی با آنان وظیفه همه ماست.

مشاور استاندار و مسئول امور ایثارگران آذربایجان شرقی نیز با اشاره به جایگاه والای شهدا و خانواده‌های ایشان تأکید کرد: خانواده‌های معظم شهدا سرمایه‌های معنوی جامعه‌اند و پاسداشت یاد و خاطره شهیدان و تکریم فرزندان آنان باید همواره در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

