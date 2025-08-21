سرمست: اولویت مدیریت استان قدردانی از ایثارگران و مدیریت کمبود آب است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی عصر پنجشنبه در آئین تجلیل از آزادگان ۸ سال دفاع مقدس، با تجلیل از رشادت‌ها و پایمردی آزادگان و ایثارگران گفت: بخشی از تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی با ایثارگری، مقاومت و فداکاری این قشر گره خورده است و آزادگان در دوران اسارت، معنای واقعی صبر و پایداری را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: جامعه ایثارگری ما مظلوم است و بسیاری از آزادگان در سخت‌ترین شرایط اسارت حتی تصور نمی‌کردند روزی دوباره به آغوش میهن بازگردند، اما امروز حضور آنان در کنار مردم، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور به شمار می‌آید. هدف از برگزاری چنین برنامه‌هایی این است که بار دیگر تأکید کنیم هیچ‌گاه فداکاری‌ها و ایثارگری‌های شما را فراموش نکرده‌ایم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط دشوار کشور در آغاز به کار دولت سیزدهم، تصریح کرد: از همان روز نخست مسئولیت با مشکلات و بحران‌های جدی از جمله ناترازی برق، ناترازی آب و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه روبه‌رو بودیم، اما با وجود همه این چالش‌ها، شبانه‌روزی تلاش کرده‌ایم تا بر مشکلات غلبه کنیم و امیدوارم از این آزمون‌ها و شرایط سخت با سربلندی عبور نمائیم.

سرمست در ادامه به بحران کم‌آبی استان اشاره کرد و گفت: در ۴۷ سال گذشته هیچ‌گاه حجم آب سد بوکان که تأمین‌کننده اصلی خط آب زرینه‌رود به تبریز است، تا این حد کاهش نیافته بود. این وضعیت باعث شده است که امروز با کسری ۵۰ درصدی آب در تبریز و شهرستان‌هایی مانند آذرشهر و اسکو مواجه باشیم که وابستگی ۹۰ درصدی به خط انتقال آب زرینه‌رود دارند.

وی تأکید کرد: تأمین آب شرب شهروندان اولویت نخست مدیریت استان است و همه ظرفیت‌ها برای عبور از این بحران به‌کار گرفته خواهد شد. برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا از طریق راهکارهای علمی و اجرایی، کمبود موجود را مدیربت کنیم و نیاز حیاتی مردم در بخش آب شرب تأمین شود.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ما باید در هر شرایطی وظایف خود را به طور کامل انجام دهیم و هیچ‌گاه ناامید نشویم. مدیریت استان نیز با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از ایثارگران، آزادگان و بازنشستگان تلاش خواهد کرد تا مشکلات این قشر به حداقل برسد.

سرمست در پایان خاطرنشان کرد: ایثارگران، آزادگان و خانواده‌های شهدا، ستون‌های استوار نظام اسلامی هستند و قدردانی از فداکاری‌های آنان وظیفه‌ای همگانی است که هیچ‌گاه نباید فراموش شود.