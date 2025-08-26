به گزارش خبرنگار مهر، معاونت اداری مالی وزارت علوم، اقدامات انجام گرفته در خصوص برخورداری کارکنان وزارت علوم از فوق‌العاده خاص کارکنان دولت را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. پیش‌نویس دستورالعمل برقراری فوق‌العاده خاص در تاریخ ۱۹ / ۵ / ۱۴۰۴ برای اعلام نظر به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

۲. به محض ابلاغ، مواردی که نیاز به اصلاح داشت احصاء و طی نامه‌ای در تاریخ ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۴ با امضای وزیر به دبیر کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دفتر هیئت دولت ارسال گردید.

۳. مهمترین مباحث مورد نظر وزارت علوم، عدم شمولیت اعضای هیئت علمی و همچنین اصلاح تبصره ۲ ذیل ماده (۳) دستورالعمل است. که ضمن ارسال به هیئت دولت طی جلسه‌ای که در تاریخ ۳ / ۶ / ۱۴۰۴ با حضور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت عتف و معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار گردید، موضوعات مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در دستورالعمل نهایی نظرات وزارت عتف اعمال شود.