  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۳

اقدامات وزارت علوم برای برخورداری کارکنان از فوق‌العاده خاص

اقدامات وزارت علوم برای برخورداری کارکنان از فوق‌العاده خاص

معاونت اداری مالی وزارت علوم، اقدامات انجام گرفته در خصوص برخورداری کارکنان وزارت علوم از فوق‌العاده خاص کارکنان دولت را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت اداری مالی وزارت علوم، اقدامات انجام گرفته در خصوص برخورداری کارکنان وزارت علوم از فوق‌العاده خاص کارکنان دولت را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. پیش‌نویس دستورالعمل برقراری فوق‌العاده خاص در تاریخ ۱۹ / ۵ / ۱۴۰۴ برای اعلام نظر به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

۲. به محض ابلاغ، مواردی که نیاز به اصلاح داشت احصاء و طی نامه‌ای در تاریخ ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۴ با امضای وزیر به دبیر کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دفتر هیئت دولت ارسال گردید.

۳. مهمترین مباحث مورد نظر وزارت علوم، عدم شمولیت اعضای هیئت علمی و همچنین اصلاح تبصره ۲ ذیل ماده (۳) دستورالعمل است. که ضمن ارسال به هیئت دولت طی جلسه‌ای که در تاریخ ۳ / ۶ / ۱۴۰۴ با حضور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت عتف و معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار گردید، موضوعات مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در دستورالعمل نهایی نظرات وزارت عتف اعمال شود.

کد خبر 6571061
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها