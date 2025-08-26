به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین اردوی آمادهسازی تیم ملی هندبال جوانان پسر به به میزبانی کرمان در حال برگزاری است.
در این اردو که ۳۳ بازیکن به آن دعوت شدند، رضا کثیری، مهرزاد مظفری، علیرضا کمانی و پوریا سلحشور نمایندگان سپاهان هستند.
مهدی تیموری، محمدطاها فتاحی و متین زارعان دیگر طلاییپوشان دعوت شده به اردوی تیم ملی جوانان بودند که با هماهنگی سازمان تیمهای ملی و به دلیل همراهی تیم هندبال بزرگسالان سپاهان در تورنمنت چهارجانبه روسیه، در این اردو شرکت نکردند.
همچنین دهمین دوره اردو تیم ملی نوجوانان پسر در استان اصفهان و شهر مبارکه برگزار شد که در میان ۲۱ بازیکن دعوت شده نام دانیال میرحسینی از سپاهان دیده میشد.
