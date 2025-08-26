افتتاح چند پروژه‌ حمایتی و عمرانی در نیکشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر سه شنبه و در سومین روز از هفته دولت، با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان، ۱۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، یک واحد پرورش مرغ گوشتی و ۵ دستگاه سنگین راهداری در شهرستان نیکشهر به بهره‌برداری رسید.

عطاالله اکبری در حاشیه این مراسم گفت: تأمین مسکن، ایجاد فرصت‌های اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها، جز اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم و استاندار سیستان و بلوچستان است.

وی تکمیل پروژه‌های برجای مانده و تسریع در روند خدمات رسانی به مردم را اولویتی جدی و گامی مؤثر در تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم به ویژه در مناطق مختلف بویژه روستاهای استان دانست.