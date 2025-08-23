شیرزاد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، ۱۳ پروژه عمرانی با اعتباری بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال در مناطق عشایری استان افتتاح میشود.
مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژهها، ۸۷۰ خانوار عشایری از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
وی افزود: پروژههای اجرا شده شامل بهسازی و تجهیز چاههای مالداری، احداث منابع ذخیره و انتقال آب با لوله، اصلاح و بازگشایی راههای عشایری است که از محل اعتبارات ارزش افزوده و ملی اجرا شده است.
مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها نقش مؤثری در تسهیل دسترسی عشایر به آب سالم، بهبود مسیرهای تردد و ارتقای معیشت جامعه عشایری استان خواهد داشت.
نظر شما