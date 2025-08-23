  1. استانها
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۰

بهره‌برداری از ۱۳ پروژه عشایری در سیستان و بلوچستان در هفته دولت

زاهدان - مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان از افتتاح ۱۳ پروژه عمرانی با اعتباری بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال در مناطق عشایری استان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، خبر داد.

شیرزاد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، ۱۳ پروژه عمرانی با اعتباری بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال در مناطق عشایری استان افتتاح می‌شود.

مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه‌ها، ۸۷۰ خانوار عشایری از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

وی افزود: پروژه‌های اجرا شده شامل بهسازی و تجهیز چاه‌های مالداری، احداث منابع ذخیره و انتقال آب با لوله، اصلاح و بازگشایی راه‌های عشایری است که از محل اعتبارات ارزش افزوده و ملی اجرا شده است.

مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در تسهیل دسترسی عشایر به آب سالم، بهبود مسیرهای تردد و ارتقای معیشت جامعه عشایری استان خواهد داشت.

