به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی گفت: هفته دولت فرصتی برای تجلی خدمات نظام و دولت در عرصه‌های عمرانی، اجتماعی و اقتصادی است در همین راستا اداره کل راه و شهرسازی استان با بهره‌برداری از مجموعه‌ای از پروژه‌های مهم در حوزه مسکن، خدمات عمومی، آموزشی و انتظامی گامی دیگر در مسیر توسعه و آبادانی این منطقه برداشته است.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این راستا ۵۹۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در زاهدان هر یک با مساحت حدود ۱۴۰ مترمربع آماده بهره برداری است تا بیش از ۲ هزار نفر از ساکنان مرکز استان از مزایای آنها بهره مند شوند.

وی افزود: ارزش سرمایه گذاری برای ساخت این واحدهای مسکونی ۸۸۵ میلیارد تومان است.

پارسی اظهار داشت: همچنین در کنار این واحدهای مسکونی ۱۲ پروژه عمرانی با اعتبار بیش از ۲۲۶ میلیارد تومان نیز هفته دولت توسط این اداره کل آماده افتتاح است.

وی در تشریح جزئیات این پروژه‌ها خاطرنشان کرد: این طرح‌ها شامل ساختمان ثبت اسناد و املاک شهرستان سیب و سوران با زیربنای ۳۰۰ متر مربع، پارک اداری سیب و سوران با زیربنای ۲۷۶۸ متر مربع، کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان شهرستان هامون با زیربنای ۸۵۰ متر مربع، ساختمان فرمانداری هامون با زیربنای ۱۴۳۰ متر مربع، فاز دو پارک اداری زهک با زیربنای ۱۵۵۰ متر مربع است که به‌منظور گسترش خدمات عمومی در شهرهای استان احداث شده‌اند.

مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ابراز داشت: ۴ طرح شامل دو مدرسه شش‌کلاسه و دو کلانتری در سایت‌های آرمانشهر و تفتان‌شهر به منظور تأمین امنیت و آموزش پایدار برای ساکنان این مناطق به بهره‌برداری می‌رسد تا در راستای تحقق اهداف رویکرد کل‌نگر وزارت راه و شهرسازی در ایجاد سایت‌های زیست‌پذیر و برخوردار از خدمات اولیه ساکنان نهضت ملی مسکن از همان ابتدا زندگی در محیطی امن و برخوردار از آموزشی و دارای امکانات پایه را تجربه کنند.

پارسی ادامه داد: در راستای بهبود وضعیت زیستی و ارتقای سطح خدمات در مناطق هدف بازآفرینی شهری، ۲ پروژه مهم کلانتری و سالن ورزشی در منطقه شیرآباد زاهدان به مناسبت هفته دولت امسال به بهره‌برداری می‌رسد.