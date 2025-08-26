به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدرویسی ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت فعالیتهای هیئتهای ورزشی اظهار کرد: هیئتهایی که در ارزیابیهای رسمی فدراسیونها جایگاه مناسبی به دست نیاورند یا عملکرد ضعیف از خود نشان دهند، عزل خواهند شد و هیچ توجیهی برای ضعف عملکرد پذیرفته نیست.
وی ملاک ارزیابی را گزارش فدراسیونها و نتایج کسبشده در میادین رسمی عنوان کرد و افزود: اگر هیئتی خروجی مطلوب نداشته باشد یا پاسخگوی مسئولیتهای خود نباشد، بدون تردید تغییر خواهد کرد.
معاون توسعه ورزش استان تأکید کرد: ادارهکل تنها از هیأتهای فعال و نتیجهمحور حمایت میکند. هیأتها موظفند در حوزههایی چون توسعه ردههای پایه، کشف استعدادها، آموزش و حضور مؤثر در رقابتهای کشوری برنامه عملی ارائه دهند. هرگونه کمکاری به منزله پایان مسئولیت رئیس هیئت خواهد بود.
خدرویسی با بیان اینکه ورزش همدان نیازمند جهش و تحرک جدی است، خاطرنشان کرد: در این مسیر جایی برای مدیران کمکار وجود ندارد و نگاه ما حمایت از هیئتهای پرتلاش و برخورد قاطع با هیئتهای ضعیف است.
