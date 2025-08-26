به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بابایی فارسانی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، شهدای خدمت و شهدای جنگ تحمیلی دوم با اشاره به اینکه بخشی از خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی به کمیته امداد امام خمینی (ره) سپرده شده است، اظهار کرد: بنابراین عملکرد این نهاد انقلابی درواقع عملکرد نظام اسلامی است که خاصه در ایام هفته دولت باید به مردم و افکار عمومی ارائه شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این نهاد یک مجموعه پویا، زنده و فزاینده در کار و خدمت است، ادامه داد: این نهاد در راستای خدمت‌رسانی بسیار منعطف است یعنی شرایط و قوانین آن متناسب با نیازها و ضرورت‌ها تغییر آرایش می‌دهد که مصادیق این انعطاف‌پذیری و پویایی فراوان است.

بابایی بیان کرد: کمیته امداد به ۵۳ سرویس و پایگاه داده دسترسی دارد تا خدمات بهتری را به مددجویان ارائه دهد و این نهاد یکی از پیشگامان در عرصه هوش مصنوعی در حوزه نرم‌افزاری است که آن را باید یک دستگاه علمی و دقیق بدانیم.

بالغ بر ۴۳ هزار خانوار چهارمحال و بختیاری تحت پوشش کمیته امداد هستند

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۳ هزار و ۲۶۵ خانوار شامل ۹۷ هزار و ۹۹۴ نفر تحت پوشش کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری هستند، افزود: از این تعداد، ۲۶ هزار و ۱۳۴ خانوار روستایی و ۱۷ هزار و ۱۳۱ خانوار شهری هستند. همچنین ۲۳ هزار و ۷۳۰ خانوار با سرپرست مرد و ۱۹ هزار و ۵۰۰ خانوار دارای سرپرست زن هستند.

بابایی در خصوص شرایط قرارگیری تحت پوشش کمیته امداد، تصریح کرد: قوانین در این زمینه مشخص هستند اگرچه سیاستگذاری این نهاد آن است که حتی‌الامکان مددجویان از ادامه حمایت بی‌نیاز و خودکفا شوند اما هیچ بخلی وجود ندارد و کمیته امداد موظف است به هموطنان نیازمند حائز شرایط ارائه خدمت بدهد.

خدمات رایگان گروه‌های جهادی ویژه مددجویان کمیته امداد

وی با اشاره به خدمات صد در صد رایگان گروه‌های جهادی مردمی ویژه مددجویان این نهاد، تصریح کرد: در پنج ماهه گذشته ۱۴ هزار و ۵۰۶ خدمت به مددجویان ارائه شد که عمدتاً ناظر بر خدمات درمان و سلامت از جمله ۱۱ هزار و ۹۷۲ مورد خدمت چشم‌پزشکی و ۱۰۷ مورد خدمات نیز مشتمل بر خدمت جهادی حوزه مسکن بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) در خصوص تسهیلات مسکن مددجویان، بیان کرد: ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره و امسال ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض به مددجویان تخصیص یافته است. همچنین خدمات انشعابات به صورت صد در صد رایگان در اختیار مددجویان کمیته امداد قرار می‌گیرد.

بابایی به خدمات اشتغال و خودکفایی مددجویان کمیته امداد به عنوان مهم‌ترین رسالت این نهاد نیز اشاره و بیان کرد: آن دسته از مددجویانی که توان و مهارت دارند، تسهیلات کم‌بهره تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان را برای اشتغال و کارآفرینی دریافت کردند و کسانی هم که توان و مهارت خودکفایی ندارند، تسهیلات کم‌بهره از ۱۰۰ میلیون به بالا برای بهبود وضعیت معیشت دریافت می‌کنند.

وی اظهار کرد: در استان چهارمحال و بختیاری پنل‌های خورشیدی به خانوارهای روستایی و شهری واگذار می‌شود که در راستای کنترل مهاجرت انجام می‌گیرد؛ این نهاد آمادگی خود را برای احداث مجتمع‌های گلخانه‌ای اعلام کرده است که پس از احداث این فضاها، مددجویان به عنوان سهامدار، از زمینه‌های اشتغال و درآمدزایی بهره‌مند می‌شوند.

اجرای طرح «اکرام» ویژه حمایت از ایتام و محسنین

بابایی با اشاره به اجرای طرح «اکرام» کمیته امداد برای جذب کمک‌های مردمی، تصریح کرد: این طرح فرزندان ایتام و محسنین را تحت پوشش قرار می‌دهد و در حال حاضر، ۸ هزار فرزند ایتام و محسنین تحت پوشش بوده و توسط ۲۶ هزار حامی حمایت می‌شوند که در سال گذشته ۹۸ میلیارد تومان مستقیم کمک حامیان به حساب شخصی فرزندان ایتام و محسنین واریز شد.

وی با تأکید بر اینکه قریب به ۳۰ درصد حامیان بومی استان چهارمحال و بختیاری هستند، افزود: حدود ۱۷ هزار از این حامیان مربوط به استان‌های دیگر از جمله اصفهان، تهران و … هستند؛ در مناسبت‌های خاص همچون ماه مبارک رمضان پایگاه‌های حامی‌یابی برپا و حامیان ایتام و محسنین جذب می‌شوند.

بابایی تصریح کرد: خیران نیک‌اندیش می‌توانند از طریق سامانه اکرام نسبت به انتخاب فرزندان یتیم اقدام کرده و حمایت خود را از این فرزندان داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه سرانه حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد از ۸۰۰ هزار تا بالغ بر یک میلیون است، افزود: ۱۸ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز مقاطع مختلف تحصیلی و ۲ هزار ۲۲۶ دانشجو از فوق دیپلم تا دکترای تخصصی در استان تحت پوشش هستند که برای سال تحصیلی جدید باید حمایت یک میلیون تومانی از دانش‌آموزان صورت گیرد.

بابایی کمک رسانه‌ها برای اجرای هر چه بهتر جشن عاطفه‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید را خواستار شد و بیان کرد: در کنار جشن عاطفه‌ها، طرح «مهرآموز» کمیته امداد نیز در مدارس با هدف جذب حامی اجرایی خواهد شد.