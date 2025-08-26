مرکزی نخستین استان سبز کشور در حوزه گازرسانی

مهدی کمالآبادی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی یکسال گذشته و همزمان با فعالیت دولت چهاردهم، ۱۱۶ کیلومتر شبکهگذاری گاز در استان اجرا شده است که از مجموع شبکهگذاریهای انجامشده، ۵۰ کیلومتر در مناطق شهری، ۳۸ کیلومتر در مناطق روستایی و ۲۸ کیلومتر در بخش صنعتی این استان بوده است.
وی افزود: در این بازه زمانی، بیش از ۱۴ هزار و ۲۱۴ اشتراک جدید پذیرفته شده که شامل ۹ هزار و ۳۲۸ اشتراک شهری، چهار هزار و ۵۸۰ اشتراک روستایی و ۳۰۶ اشتراک صنعتی است.
کمال آبادی فراهانی تصریح کرد: همچنین شمار مصرفکنندگان جدید گاز طبیعی در استان به ۱۶ هزار و ۶۰۸ مشترک رسیده که ۱۴ هزار و ۶۸۴ مورد خانگی، یکهزار و ۶۱۰ مورد عمومی و ۳۱۴ مورد صنعتی را در بر میگیرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی با اشاره به نصب و راهاندازی چهار هزار و ۵۹۵ انشعاب در این مدت ادامه داد: از این تعداد دو هزار و ۴۲۰ انشعاب شهری، یکهزار و ۹۶۰ انشعاب روستایی و ۲۱۵ انشعاب صنعتی بوده است.
وی تاکید کرد: طی یکسال اخیر، چهار روستای استان با ۴۶ خانوار به شبکه سراسری گاز متصل شدند که این اقدام شاخص برخورداری روستاییان از گاز طبیعی را بهطور محسوسی ارتقا داده است.
دو پروژه مهم گازرسانی استان مرکزی با اعتبار ۵۳ میلیارد ریال در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی از بهرهبرداری دو پروژه مهم گازرسانی در هفته دولت خبر داد و گفت: گازرسانی به روستای علیآباد خشکرود با اعتباری بیش از ۳۴ میلیارد ریال و گازرسانی به شرکت مانا انرژی خمین با هزینهای بالغ بر ۱۹ میلیارد ریال انجام میشود.
وی با بیان اینکه هماکنون ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۹/۲۴ درصد جمعیت روستایی استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند، افزود: بر این اساس، استان مرکزی با ضریب پوشش ۹۹/۸۲ درصدی بهعنوان نخستین استان سبز کشور در حوزه گازرسانی شناخته میشود.
کمالآبادی فراهانی تصریح کرد: توسعه پروژههای گازرسانی علاوه بر ارتقای رفاه عمومی و کاهش آلایندههای زیستمحیطی، بستر مناسبی برای رشد صنعتی، افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال پایدار در استان فراهم کرده است.
نظر شما