به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت استقلال روز سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ در محل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار می‌شود.

بدین‌وسیله از کلیه سهامداران، وکلای قانونی آنان و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی دارای سهام دعوت می‌شود در این مجمع، در محل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نشانی تهران، خیابان کریم‌خان زند، نرسیده به میدان شهدای هفتم تیر، ساختمان شماره ۳۸، سالن همایش‌های طبقه همکف، حضور به هم رسانند.

بر اساس اعلام رسمی، دستور جلسه این مجمع به شرح زیر است:

۱- انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

۲- رسیدگی به سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال بیش از یکسال با سرپرست اداره می شود و انتظار می رود در مجمع عمومی این باشگاه مدیرعامل جدید انتخاب و معرفی شود.