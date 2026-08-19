احیای بافت باارزش در ۱۳ روستای مازندران اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر احمدی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از روستای گردشگری ارضت شهرستان بهشهر اظهار کرد: اجرای طرح‌های بافت باارزش و روستاهای هدف گردشگری از جمله وظایفی است که در کنار اجرای طرح‌های هادی بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح بافت باارزش در روستای ارضت افزود: این پروژه از سال گذشته با همکاری دهیاری، شورای اسلامی و مردم روستا آغاز شده و امسال نیز روند اجرای آن ادامه دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران با بیان اینکه تاکنون حدود ۸ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه اختصاص یافته است، گفت: در این طرح حدود ۲ هزار مترمربع عملیات کف‌سازی و سنگ‌فرش انجام شده و حدود ۲ هزار مترمربع جداره‌سازی و دیواره‌سازی نیز به اجرا درآمده است.

احمدی هدف از اجرای طرح‌های بافت باارزش را حفظ معماری و مصالح بومی روستاها عنوان کرد و گفت: در کنار صیانت از هویت و فرهنگ روستایی، ایجاد انگیزه برای جوانان و ساکنان روستا و فراهم کردن زمینه ماندگاری جمعیت در این مناطق نیز مورد توجه است.

وی افزود: روستاها مراکز تولید محسوب می‌شوند و باید شرایطی فراهم شود که روستاییان بتوانند از خدمات و امکانات برخوردار باشند و با انگیزه بیشتری در محل زندگی خود بمانند.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران همچنین بر ضرورت توجه به معماری بومی در ساخت‌وسازهای روستایی تأکید کرد و گفت: بنیاد مسکن در حوزه ساخت مسکن و پرداخت تسهیلات نیز فعالیت دارد و لازم است در کنار رعایت الزامات فنی در ساخت‌وساز، در طراحی و اجرای نما نیز از مصالح بومی و متناسب با هویت روستا استفاده شود.

احمدی با بیان اینکه حفظ معماری بومی برای نسل‌های آینده اهمیت دارد، تصریح کرد: اجرای طرح‌های بافت باارزش کمک می‌کند فرهنگ، معماری و ویژگی‌های بومی روستاهای مازندران حفظ و به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی ادامه داد: طرح‌های بافت باارزش از سال‌های گذشته در ۱۳ روستای استان مازندران آغاز شده و در حال حاضر نیز پروژه‌هایی در سه روستا در غرب، شرق و مرکز استان در دست اجراست.

در ادامه این بازدید، حق‌پناه، مدیر بنیاد مسکن شهرستان بهشهر، درباره پروژه ارضت گفت: این طرح در بخش‌های مختلف روستا در حال اجراست و تاکنون حدود ۲ هزار مترمربع عملیات سنگ‌فرش، پازل و کف‌سازی انجام شده است.

وی اعتبار اجرای پروژه بافت باارزش روستای ارضت را بالغ بر ۸ میلیارد تومان اعلام کرد.