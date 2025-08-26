توزیع اعتبارات در حوزه سلامت شهرستان جم مدنظر است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تنگستانی صبح سه شنبه در آئین افتتاح پایگاه سلامت خواجه احمدی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بهداشت و درمان استان و شهرستان در راستای ارتقای سلامت شهروندان، عنوان کرد: جامعه سالم و رو به پیشرفت، نیازمند نیروی انسانی سالم خواهد بود و سلامت از ارکان اصلی توسعه خواهد بود که این امر با تلاش مجموعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان محقق می‌شود.

معاون اجرایی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز ضمن تشریح خدمات قابل ارائه توسط مجموعه علوم پزشکی و شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان اظهار داشت: شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها به عنوان بازوی اجرایی وزارت بهداشت، وظیفه ساماندهی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سطح محلی را بر عهده دارند.

حسین دانایی اظهار داشت: این شبکه‌ها با هدف ارتقای سلامت عمومی، پیشگیری از بیماری‌ها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات پزشکی پایه، در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و پل ارتباطی بین مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی با بیمارستان‌ها محسوب می‌شوند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین خدمات شبکه‌های بهداشت و درمان، ارائه خدمات پیشگیرانه است، غربالگری بیماری‌ها، مراقبت از مادران باردار، واکسیناسیون کودکان، کنترل رشد و تکامل نوزادان، آموزش بهداشت فردی و محیطی و برنامه‌های مربوط به پیشگیری از بیماری‌های واگیر و غیر واگیر، بخشی از این خدمات هستند که این اقدامات نقش اساسی در کاهش شیوع بیماری‌ها و ارتقای کیفیت زندگی جامعه ایفا می‌کنند.

وی ابراز کرد: علاوه بر این، شبکه‌ها نقش کلیدی در آموزش و فرهنگ‌سازی سلامت دارند و از طریق برنامه‌های آموزشی در مدارس، پایگاه‌های سلامت و رسانه‌های محلی، مردم با شیوه‌های صحیح تغذیه، بهداشت روان، پیشگیری از مصرف دخانیات و مدیریت بیماری‌های مزمن آشنا می‌شوند، این امر موجب می‌شود سلامت جامعه نه تنها در بعد جسمی، بلکه در بعد روانی و اجتماعی نیز بهبود یابد.

پایگاه سلامت خواجه احمدی با زیربنای ۱۵۹ مترمربع و با اعتباری بالغ‌بر ۶۰ میلیارد ریال و با حضور فرماندار شهرستان جم، معاون اجرایی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و جمعی از مسئولان ادارات شهرستان به بهره‌برداری رسید.

این پروژه توسط وزارت نفت و در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی، تأمین اعتبار شد.