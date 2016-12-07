به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، جاسم زارعی در بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت چاه مبارک و خانه‌های بهداشت روستایی شهرستان عسلویه افزود: ثبت الکترونیکی تمامی اطلاعات شهروندان گامی بلند در راستای تجزیه‌وتحلیل و آنالیز آماری انواع بیماری‌ها و مسایل و مشکلات مربوط به حوزه سلامت است.

وی اضافه کرد: افزایش انواع بیماری‌های غیر واگیر از قبیل دیابت، قلبی عروقی و سرطان‌ها در سالیان اخیر و حرکت به سمت کنترل آنها، دلیل توجه بیشتر به ثبت اینگونه بیماری‌هاست.

زارعی اظهار کرد: پیش‌ازاین به دلیل ثبت نشدن کامل و نبود آمار قابل‌اعتماد، برای انجام کارهای پژوهشی و نتیجه‌گیری صحیح و مستند با مشکل روبرو بودیم.

رییس شبکه بهداشت و درمان عسلویه گفت: در دولت تدبیر و امید با اجرای طرح «سامانه یکپارچه بهداشت» موسوم به سیب، این کار این در حال تحقق است.

زارعی یادآور شد: در این شهرستان سه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی، دو مرکز خدمات جامع سلامت شهری، ۱۶ خانه بهداشت و دو پایگاه سلامت به مردم شهرستان عسلویه خدمات‌دهی می‌کنند.

رییس شبکه بهداشت و درمان عسلویه خاطرنشان کرد: به‌تازگی یک مرکز و سه خانه بهداشت برای این شهرستان تصویب‌شده که در اولین فرصت عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.