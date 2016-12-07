  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۸:۱۰

رئیس شبکه بهداشت و درمان عسلویه:

خانه‌های بهداشت عسلویه به شبکه اینترنت متصل شدند

خانه‌های بهداشت عسلویه به شبکه اینترنت متصل شدند

بوشهر - رئیس شبکه بهداشت و درمان عسلویه گفت: هم‌اکنون همه مراکز و خانه‌های بهداشت این شهرستان به شبکه اینترنت متصل شدند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، جاسم زارعی در بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت چاه مبارک و خانه‌های بهداشت روستایی شهرستان عسلویه افزود: ثبت الکترونیکی تمامی اطلاعات شهروندان گامی بلند در راستای تجزیه‌وتحلیل و آنالیز آماری انواع بیماری‌ها و مسایل و مشکلات مربوط به حوزه سلامت است.

وی اضافه کرد: افزایش انواع بیماری‌های غیر واگیر از قبیل دیابت، قلبی عروقی و سرطان‌ها در سالیان اخیر و حرکت به سمت کنترل آنها، دلیل توجه بیشتر به ثبت اینگونه بیماری‌هاست.

زارعی اظهار کرد: پیش‌ازاین به دلیل ثبت نشدن کامل و نبود آمار قابل‌اعتماد، برای انجام کارهای پژوهشی و نتیجه‌گیری صحیح و مستند با مشکل روبرو بودیم.

رییس شبکه بهداشت و درمان عسلویه گفت: در دولت تدبیر و امید با اجرای طرح «سامانه یکپارچه بهداشت» موسوم به سیب، این کار این در حال تحقق است.

زارعی یادآور شد: در این شهرستان سه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی، دو مرکز خدمات جامع سلامت شهری، ۱۶ خانه بهداشت و دو پایگاه سلامت به مردم شهرستان عسلویه خدمات‌دهی می‌کنند.

رییس شبکه بهداشت و درمان عسلویه خاطرنشان کرد: به‌تازگی یک مرکز و سه خانه بهداشت برای این شهرستان تصویب‌شده که در اولین فرصت عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

کد مطلب 3843216

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها