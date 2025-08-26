بنداد کرمانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح مهم‌ترین چالش‌های حوزه سلامت دماوند پرداخت و بر ضرورت توجه ویژه به پیشگیری و بهداشت تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سلامت فراتر از درمان در بیمارستان است، گفت: تمرکز اصلی ما باید بر حوزه بهداشت و پیشگیری باشد تا با فرهنگ‌سازی و رفتارسازی درست، از نیاز مردم به خدمات بیمارستانی کاسته شود.

کرمانی افزود: ترویج رژیم غذایی سالم، توسعه ورزش همگانی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی به ویژه اختلالات اعصاب و روان از اولویت‌های مهم ما در این حوزه است.

مدیر شبکه بهداشت دماوند ادامه داد: این چالش‌ها در دماوند مشابه سایر نقاط کشور است، اما نیازمند توجه و تلاش بیشتر هستیم تا آسیب‌های اجتماعی، اختلالات افسردگی و اضطراب و بیماری‌های قلبی و عروقی مانند دیابت و فشار خون کاهش یابد.

کرمانی با اشاره به اجرای طرح «شهر سالم» اظهار داشت: این برنامه با هدف ایجاد محیطی عاری از حوادث، بدون مصرف دخانیات و پر از فعالیت‌های ورزشی و تغذیه سالم در دماوند آغاز شده و مورد استقبال مردم و مسئولان قرار گرفته است، اجرای کامل آن نیازمند مشارکت گسترده جامعه است.

وی یکی دیگر از دغدغه‌های حوزه سلامت را موضوع حیوان‌گزیدگی دانست و گفت: این مشکل ناشی از حضور حیوانات خانگی و حیوانات ولگرد در مناطق شهری و روستایی است که علاوه بر آسیب‌های جسمی، ترس و اضطراب روانی را نیز به دنبال دارد و باید با فرهنگ‌سازی مناسب مدیریت شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان دماوند از افتتاح چندین مرکز بهداشتی و پایگاه سلامت نوسازی شده در هفته دولت خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با مشارکت وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و خیرین اجرا شده و گامی مهم در ارتقا خدمات بهداشتی دماوند است.

کرمانی در بخش درمان دماوند به کمبود سرانه تخت بیمارستانی اشاره کرد و افزود: وزارت بهداشت با صدور مجوز ساخت بیمارستان جدید جایگزین ۱۹۰ تختخوابی، پاسخگوی نیازهای درمانی شهرستان خواهد بود. پس از طی مراحل قانونی و تأمین بودجه، عملیات اجرایی این پروژه از سال آینده آغاز می‌شود، اما بهره‌برداری کامل چند سال زمان می‌برد.

وی همچنین به ضرورت تقویت بیمارستان فعلی شعبان در دوره گذار تأکید کرد و گفت: کمبود پرستار، پزشک و تجهیزات پزشکی از جمله دستگاه ام‌آرآی از چالش‌های موجود است که با توجه به تحریم‌ها، تلاش داریم با کمک وزارت بهداشت این مشکلات را حل کنیم.

کرمانی در پایان وعده داد: به زودی خبر افتتاح بخش‌های بهسازی شده و افزایش ظرفیت بیمارستان شعبان به اطلاع مردم دماوند خواهد رسید.