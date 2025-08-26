  1. استانها
  سمنان
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۰

۹۰ هزار میلیارد ریال پروژه در استان سمنان افتتاح می‌شود

سمنان- استاندار سمنان از افتتاح ۹۰ هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی و اقتصادی طی هفته دولت در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه به میزبانی استانداری سمنان از افتتاح ۹۰ هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی و اقتصادی در سراسر استان همزمان با هفته دولت خبر داد.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها در ۸ شهرستان استان تعریف شده است افزود: تلاش شده تا پروژه‌های مطلوبی برای هفته دولت با توجه به ظرفیت‌های شهرستان‌های استان در نظر گرفته شود.

استاندار سمنان همچنین بیان کرد: در مجموع ۸۰۴ پروژه عمرانی و اقتصادی طی هفته دولت در سراسر استان به بهره‌برداری می‌رسد.

کولیوند افزود: روز گذشته با حضور وزیر کشور تعدادی از این پروژه‌ها به صورت متمرکز شامل دو هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن همچنین پروژه نیروگاه خورشیدی و پروژه مهم دهیاری‌ها و شهرداری‌های سراسر استان به بهره‌برداری رسید.

استاندار سمنان با بیان اینکه از ۸۰۴ طرح قابل بهره‌برداری ۷۱۰ طرح عمرانی هستند گفت: در این هفته ۹۴ پروژه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی معدنی تولیدی کشاورزی و غیره به بهره‌برداری خواهد رسید.

کولیوند با بیان اینکه طرح‌های عمرانی هفته دولت در هشت شهرستان استان سمنان ۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار دارند افزود: طرح‌های اقتصادی نیز با سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: تعدادی از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی از ابتدای هفته دولت با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در هشت شهرستان استان سمنان به بهره‌برداری رسیده و مابقی این طرح‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

