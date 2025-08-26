به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر سهشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه به میزبانی استانداری سمنان از افتتاح ۹۰ هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی و اقتصادی در سراسر استان همزمان با هفته دولت خبر داد.
وی با بیان اینکه این پروژهها در ۸ شهرستان استان تعریف شده است افزود: تلاش شده تا پروژههای مطلوبی برای هفته دولت با توجه به ظرفیتهای شهرستانهای استان در نظر گرفته شود.
استاندار سمنان همچنین بیان کرد: در مجموع ۸۰۴ پروژه عمرانی و اقتصادی طی هفته دولت در سراسر استان به بهرهبرداری میرسد.
کولیوند افزود: روز گذشته با حضور وزیر کشور تعدادی از این پروژهها به صورت متمرکز شامل دو هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن همچنین پروژه نیروگاه خورشیدی و پروژه مهم دهیاریها و شهرداریهای سراسر استان به بهرهبرداری رسید.
استاندار سمنان با بیان اینکه از ۸۰۴ طرح قابل بهرهبرداری ۷۱۰ طرح عمرانی هستند گفت: در این هفته ۹۴ پروژه اقتصادی و سرمایهگذاری در بخشهای صنعتی معدنی تولیدی کشاورزی و غیره به بهرهبرداری خواهد رسید.
کولیوند با بیان اینکه طرحهای عمرانی هفته دولت در هشت شهرستان استان سمنان ۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار دارند افزود: طرحهای اقتصادی نیز با سرمایهگذاری ۴۰ هزار میلیارد ریال به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: تعدادی از پروژههای عمرانی و اقتصادی از ابتدای هفته دولت با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در هشت شهرستان استان سمنان به بهرهبرداری رسیده و مابقی این طرحها نیز در دستور کار قرار دارد.
