به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر اسفندیاری‌پور شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای ۱۲ پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان علی آباد کتول خبر داد و اظهار کرد: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۶۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اجرایی خواهد شد.

وی گفت: این پروژه‌ها شامل آسفالت معابر، احداث کانال هدایت آب‌های سطحی، روشنایی معابر، اجرای خط‌کشی و رنگ‌آمیزی بلوارها، احداث فرهنگ‌سرای محلی، تجهیز مراکز فرهنگی، زیرسازی معابر، گازرسانی به کارخانه آسفالت شهرداری، نصب مخازن زباله و دیگر اقدامات خدمات شهری خواهد بود.

شهردار علی‌آباد کتول با اشاره به رویکرد توسعه متوازن در سطح شهر، افزود: پروژه‌ها به‌صورت پراکنده و عادلانه در محلات مختلف اجرا می‌شوند تا همه شهروندان از خدمات شهری به‌طور یکسان بهره‌مند شوند. در حال حاضر، می‌توان گفت شهر به یک کارگاه عمرانی فعال تبدیل شده است.