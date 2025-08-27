  1. استانها
  2. گلستان
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۹

افتتاح و کلنگ‌زنی ۱۲ پروژه عمرانی و خدماتی در علی‌آباد کتول

افتتاح و کلنگ‌زنی ۱۲ پروژه عمرانی و خدماتی در علی‌آباد کتول

علی آباد-شهردار علی‌آباد کتول از آغاز و بهره‌برداری ۱۲ پروژه عمرانی و خدماتی در این شهرستان خبر داد و گفت: مجموع اعتبار تخصیص‌یافته برای این طرح‌ها ۶۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر اسفندیاری‌پور شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای ۱۲ پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان علی آباد کتول خبر داد و اظهار کرد: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۶۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اجرایی خواهد شد.

وی گفت: این پروژه‌ها شامل آسفالت معابر، احداث کانال هدایت آب‌های سطحی، روشنایی معابر، اجرای خط‌کشی و رنگ‌آمیزی بلوارها، احداث فرهنگ‌سرای محلی، تجهیز مراکز فرهنگی، زیرسازی معابر، گازرسانی به کارخانه آسفالت شهرداری، نصب مخازن زباله و دیگر اقدامات خدمات شهری خواهد بود.

شهردار علی‌آباد کتول با اشاره به رویکرد توسعه متوازن در سطح شهر، افزود: پروژه‌ها به‌صورت پراکنده و عادلانه در محلات مختلف اجرا می‌شوند تا همه شهروندان از خدمات شهری به‌طور یکسان بهره‌مند شوند. در حال حاضر، می‌توان گفت شهر به یک کارگاه عمرانی فعال تبدیل شده است.

کد خبر 6571462

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها