بودجه بنیاد ملی علم ایران افزایش یافت؛ایجاد مزرعه پردازش گرافیکی

ساری- معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور از جهش چشمگیر بودجه بنیاد ملی علم ایران خبر داد و گفت: این بودجه به هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین ظهر سه شنبه در نشست شرکت‌های دانش بنیان مازندران از جهش چشمگیر بودجه بنیاد ملی علم ایران خبر داد و اعلام کرد: این بودجه در سال جاری از ۱۰۰ میلیارد تومان به بیش از یک همت افزایش یافته است.

وی از دانشگاه‌ها خواست تا اعضای هیئت علمی و پژوهشگران خود را برای ارائه پروژه‌های تحقیقاتی به بنیاد ملی علم ایران تشویق کنند و گفت: حمایت‌های مالی کافی برای طرح‌های نوآورانه در حوزه‌هایی مانند انرژی‌های نو، فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی فراهم شده است.

معاون علمی رئیس‌جمهور به برنامه‌های استان برای توسعه زیرساخت‌های فناورانه اشاره کرد و گفت که در صورت آماده شدن زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد تومانی برای ایجاد «مزرعه پردازش گرافیکی» در مازندران انجام خواهد شد و این استان جزو اولویت‌های اصلی است.

وی با اشاره به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان در استان، گفت: در حال حاضر ۱۴۱ شرکت دانش‌بنیان در مازندران فعال است؛ رقمی که تنها ۱.۴ درصد سهم کشور را نشان می‌دهد. با توجه به جمعیت ۳.۵ میلیونی استان، این تعداد کافی نیست و باید به حداقل ۴۰۰ شرکت برسد.

افشین مشکل کم‌کاری در ارائه طرح‌ها به صندوق پژوهش و فناوری استان را نیز یادآور شد و بر ضرورت بررسی و رفع این مشکل تأکید کرد. او همچنین فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها و محدودیت فضای فیزیکی را از چالش‌های اصلی آموزش عالی در استان و کشور برشمرد و بر اهمیت ارتباط مؤثر بین صنعت و دانشگاه تأکید کرد.

معاون علمی رئیس‌جمهور به تفاهم‌نامه‌های سه‌جانبه بین معاونت علمی، صنایع بزرگ و دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: ارزش این تفاهم‌نامه‌ها حدود ۶ همت است و هدف آن ارتقای زیرساخت‌های علمی کشور است.

وی با بیان ضرورت حرکت به سمت فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و اتوماسیون، خواستار افزایش فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و راه‌اندازی مراکز نوآوری سلامت دیجیتال در استان شد و افزود: «پشتیبانی مالی و زیرساختی برای این مراکز، مشروط به آماده شدن زیرساخت‌های متمرکز استان، فراهم خواهد شد.

افشین در پایان از همکاری مسئولان مازندران با بنیاد ملی نخبگان تقدیر کرد و بر بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان در تصمیم‌گیری‌ها و توسعه علمی استان تأکید کرد.

وی در این سفر یک‌روزه از دستاوردهای فناورانه استان بازدید و با دانشگاهیان و فعالان فناور گفت‌وگو کرد.

