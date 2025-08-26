سکوت کادرفنی آلومینیوم اراک در قبال خطاهای داوری ادامه دار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رجاییان ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه یکی از صحنه‌های مشکوک پنالتی در دیدار اخیر به‌طور کامل در محوطه جریمه اتفاق افتاد، اظهار کرد: با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان، صحنه مذکور را خطای پنالتی دانستند داور مسابقه بدون بهره‌گیری از فناوری کمک‌داور ویدئویی (VAR) اقدام به تصمیم‌گیری کرد که این امر تأثیر مستقیمی بر نتیجه بازی داشت.

وی افزود: وقتی تکنولوژی‌های روز فوتبال در اختیار نیست و امکان بازبینی صحنه‌ها وجود ندارد، احتمال خطاهای تأثیرگذار در تصمیمات داور بیشتر می‌شود و این مسأله می‌تواند روند مسابقات را دچار چالش کند.

رجاییان تصریح کرد: کمیته داوران و نهادهای ذی‌ربط باید با دقت بیشتری این قبیل موارد را بررسی کنند؛ چراکه تکرار چنین اشتباهاتی نه‌تنها بر نتایج تیم‌ها اثرگذار است بلکه اعتماد عمومی به سلامت رقابت‌ها را نیز خدشه‌دار می‌کند.

وی گفت: تیم آلومینیوم اراک همواره به تصمیمات داوران احترام گذاشته، اما ادامه این روند بدون اصلاح سازوکارها امکان‌پذیر نیست و باشگاه در صورت تکرار این اشتباهات ناگزیر خواهد بود واکنش رسمی و جدی‌تری نشان دهد.

باشگاه آلومینیوم با وجود همه مشکلات همچنان مورد عشق و علاقه هواداران است

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک با اشاره به حمایت همیشگی هواداران گفت: با وجود تمام مشکلات مالی، ساختاری و محدودیت‌های موجود، این باشگاه همچنان مورد علاقه و اعتماد هواداران است و این پشتوانه، بزرگ‌ترین سرمایه تیم محسوب می‌شود.

وی افزود: باشگاه آلومینیوم نه‌تنها در عرصه ورزشی بلکه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز تلاش کرده است تا به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کند و همین موضوع موجب پیوند عمیق‌تر میان باشگاه و جامعه هواداری شده است.

رجاییان تصریح کرد: شرایط اقتصادی و محدودیت‌های منابع مالی سبب شده مسیر فعالیت باشگاه با دشواری‌های فراوان همراه باشد، اما ایستادگی بازیکنان، کادرفنی و همراهی هواداران سبب شده تیم در میدان رقابت با انگیزه ادامه دهد.

وی با بیان اینکه صنایع و دستگاه‌های اجرایی باید نقش حمایتی پررنگ‌تری در قبال ورزش ایفا کنند، ادامه داد: انتظار می‌رود نهادهای مسئول با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، شرایطی را فراهم آورند تا باشگاه بتواند با آرامش بیشتری به فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی خود ادامه دهد.

رجاییان تاکید کرد: همراهی هواداران و حمایت رسانه‌ها مهم‌ترین پشتوانه باشگاه در مسیر پیش‌رو خواهد بود و امیدواریم با کسب نتایج مطلوب، پاسخ اعتماد و محبت آنان را بدهیم.

حمایت صنایع از رشته‌های ورزشی مختلف در مرکزی ضروری است

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک با تأکید بر اهمیت حمایت صنایع از ورزش استان مرکزی گفت: نقش شرکت‌ها و واحدهای صنعتی در تقویت رشته‌های ورزشی مختلف، از جمله فوتبال و سایر ورزش‌ها، برای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های مناسب برای جوانان حیاتی است.

وی افزود: باشگاه آلومینیوم به‌عنوان یکی از پیشگامان اجرای مسئولیت‌های اجتماعی، تلاش کرده تا با تمرکز بر فوتبال، زمینه رشد ورزش حرفه‌ای در استان را فراهم کند و این امر تنها با همکاری و حمایت صنایع منطقه ممکن است.

رجاییان با اشاره به تیم‌های پایه و رده‌های سنی مختلف باشگاه بیان کرد: فلسفه ما بر استفاده از استعدادهای بومی و جوانان استان استوار است تا ضمن تقویت تیم‌های پایه، فرصت‌های شغلی و ورزشی برای نسل جدید فراهم شود.

وی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی باشگاه از جمله زمین‌های چمن استاندارد، استادیوم ۱۲ هزار نفری و امکانات رختکن، نتیجه حمایت شرکت آلومینیوم و همکاری اداره ورزش استان بوده است.

رجاییان تأکید کرد: ادامه مسیر حرفه‌ای‌سازی و حضور موفق تیم‌ها در لیگ‌های مختلف، نیازمند همراهی مستمر صنایع و حمایت دستگاه‌های اجرایی است تا ورزش استان مرکزی در سطح ملی و بین‌المللی رشد پایدار داشته باشد.

فلسفه باشگاه بر حفظ بازیکنان شایسته و قراردادهای بلندمدت استوار است

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک با تأکید بر اهمیت ثبات در تیم اظهار کرد: فلسفه باشگاه بر نگهداشت بازیکنان شایسته و امضای قراردادهای بلندمدت با آن‌ها استوار است تا تیم بتواند در مسیر توسعه و موفقیت پایدار حرکت کند.

رجاییان افزود: این رویکرد به باشگاه اجازه می‌دهد تا بازیکنان جوان و بومی با انگیزه و اعتماد به نفس بالا در ترکیب تیم حضور داشته باشند و فرصت رشد و ارتقای فنی برای آنان فراهم شود.

وی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و ریل‌گذاری مناسب، باشگاه می‌تواند چرخه سالمی از بازیکنان ایجاد کند که ضمن حفظ کیفیت تیم، به توسعه فوتبال استان مرکزی نیز کمک کند.

رجاییان ادامه داد: تیم‌های پایه باشگاه در رده‌های سنی مختلف، به‌ویژه زیر ۲۱ سال، با بهره‌گیری از این فلسفه، در مسیر حرفه‌ای سازی و حضور موفق در لیگ‌های مختلف حرکت می‌کنند.

وی تأکید کرد: حفظ بازیکنان مستعد و ایجاد قراردادهای بلندمدت، بخشی از استراتژی باشگاه برای رسیدن به موفقیت‌های پایدار و تضمین رشد ورزشی و فرهنگی در استان مرکزی است.

بودجه باشگاه با تصویب هیئت مدیره و سهامداران تعیین می‌شود

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک با تأکید بر شفافیت مالی گفت: بودجه باشگاه هر سال پس از بررسی و تصویب هیئت مدیره و سهامداران شرکت آلومینیوم تعیین می‌شود و تمامی فعالیت‌های باشگاه بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌شود.

وی افزود: بودجه فصل جاری باشگاه حدود ۳ و نیم میلیارد تومان است و قراردادهای بازیکنان و مربیان نیز بر همین اساس منعقد شده است.

رجاییان تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های منابع مالی، باشگاه تلاش کرده است با حداقل بودجه و رعایت انضباط مالی بیشترین بهره‌وری را داشته باشد.

وی ادامه داد: به‌عنوان مثال، باشگاه توانسته تیم فوتبال لیگ برتر، تیم فوتبال ۱۸ سال و دو تیم دیگر ۱۵ ساله را با همین بودجه اداره کند و بازیکنان جوان و بومی استان را وارد چرخه حرفه‌ای‌سازی نماید.

رجاییان تاکید کرد: اگر بخواهیم همانند برخی باشگاه‌های بزرگ صنعتی کشور، یک درصد از سود سالانه شرکت‌ها را به باشگاه اختصاص دهیم، این مبلغ می‌توانست از ۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان متغیر باشد، اما باشگاه آلومینیوم با بودجه تصویب شده سه و نیم میلیارد تومانی موفق شده است تیم‌هایش را اداره و امکانات ورزشی مانند زمین چمن استاندارد و استادیوم ۱۲ هزار نفری را فراهم کند.

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک افزود: همراهی سهامداران، تصویب بودجه توسط هیئت مدیره و رعایت انضباط مالی، پشتوانه اصلی باشگاه در مسیر توسعه پایدار فوتبال استان مرکزی است و تضمین‌کننده ادامه موفقیت‌های باشگاه در سال‌های آینده خواهد بود.

حمایت از رسانه‌های فوتبالی و مسئولیت اجتماعی، اولویت باشگاه آلومینیوم در فصل جاری

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی و مسئولیت اجتماعی گفت: باشگاه در فصل جاری تلاش می‌کند ضمن توسعه فعالیت‌های ورزشی، از رسانه‌های فوتبالی حمایت کند و امکان پوشش حرفه‌ای مسابقات و فعالیت‌های باشگاه را فراهم نماید.

وی افزود: باشگاه آلومینیوم با مشارکت دانشگاه‌ها، مدارس و نهادهای فرهنگی، در نظر دارد برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مرتبط با فوتبال را در سطح استان اجرا کند تا ضمن رشد ورزش حرفه‌ای، نشاط اجتماعی نیز ایجاد شود.

رجاییان تصریح کرد: ارائه بسته‌های خبری و پشتیبانی رسانه‌ای از مسابقات و فعالیت‌های باشگاه، به منظور ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها در حوزه فوتبال حرفه‌ای، یکی از برنامه‌های اصلی باشگاه در فصل جاری است.

وی ادامه داد: با این اقدام، هواداران و جامعه فوتبالی استان مرکزی می‌توانند به‌طور دقیق و به‌موقع از فعالیت‌های تیم‌های پایه، لیگ برتر و پروژه‌های مسئولیت اجتماعی باشگاه مطلع شوند.

رجاییان تأکید کرد: همراهی رسانه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی، از الزامات موفقیت باشگاه در مسیر توسعه پایدار فوتبال و مسئولیت اجتماعی در استان مرکزی است.