فرماندار خمام خبر داد؛

بهره برداری از سه پروژه عمرانی با اعتباربیش از۴ میلیارد تومانی در خمام

خمام- فرماندار خمام گفت: در سومین روز از هفته دولت سه پروژه عمرانی شهری با اعتبار ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عصمت محمد دوست بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اعلام این خبر اظهار کرد: در سومین روز از هفته دولت دو پارک به مساحت ۸۶۰ و ۱۲۶۰ متر با اعتبار ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

وی افزود: همچنین امروز یک سایت دریافت زباله خشک نیز با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

فرماندار شهرستان خمام ادامه داد: با عنایت به لزوم توجه به توسعه و عمران شهری در راستای افزایش رفاه و رضایتمندی شهروندان، آسفالت معابر شهری نیز در دستور کار قرار داشت و در ردیف پروژه‌های عمرانی هفته دولت در این شهرستان بود.

محمد دوست اضافه کرد: امروز ۲ هزار متر مربع آسفالت معابر شهری نیز با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان برای رفاه حال شهروندان خمام افتتاح و به بهره برداری رسید.

