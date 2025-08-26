درخواست از رئیس قوه قضائیه برای توجه به یک پرونده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، دوشنبه سوم شهریور حمید اخوانی وکیل دادگستری، مصطفی حاجی قاسمی و مریم الهامیان کارگردانان «خانواده خلج» و فرزندان خانواده خلج که پرونده شان موضوع این مستند است در حضور نمایندگان رسانه‌ها، با توضیح شرایط پرونده شان از غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه خواستند، نسبت به وضعیت این پرونده، بلاتکلیفی خانواده و انبوه پرونده‌های مشابه که در آن حق مردم ضایع شده‌است، توجه و نگاه ویژه داشته باشد.

حمید اخوانی وکیل این پرونده در آغاز این نشست با توضیح موارد قانونی بیان کرد: من قبل از اینکه وارد این پرونده (به عنوان مشتی نمونه خروار) بشوم، برای روشن شدن وضعیت باید توضیحی بدهم. جامعه ما در جنگ است، جنگ سیاسی و جنگ اقتصادی. مهمترین رکن دفاعی و عاملی که می‌تواند ما را به پیروزی برساند، نظم است. نظم نه فقط در جنگ نظامی که در جنگ اقتصادی عامل پیروزی است. دلسوزان نظام باید در توجه به «نظم» حساس باشند، همان طور که حضرت علی (ع) فرمودند: «اوصیکم به تقوالله و نظم امرکم». مقام معظم رهبری در طی سال‌ها به ویژه چهارده سالی که این پرونده، در جریان بوده، مکرر در مکرر به موضوع تولید، حمایت از تولید ملی و کارآفرینان و تولیدکنندگان تاکید کرده‌اند. امسال، سال سرمایه‌گذاری در تولید نامگذاری شده، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری با نظم اقتصادی به وجود می‌آید یا بی‌نظمی؟ مهم نیست خانواده خلج در این پرونده برنده شود یا بانک کشاورزی، مهم این است که نظم در امور این سرزمین جاری باشد.

ابلاغیه‌ای با اشتباه‌های فراوان

اخوانی با اشاره به پرونده خانواده خلج و مشکلاتش توضیح داد: وقتی پرونده را بررسی کردم، در ۲ قسمت ایرادهای فراوانی دیدم، اول اینکه صدور اجرائیه خطا داشت. ما در دادگاه، موضوعی را مطرح می کنیم و قاضی رسیدگی کرده و وقتی موضوع به او اثبات شد، حکم صادر می‌کند. این حکم به دادگاه تجدید نظر رفته، رسیدگی می‌شود. آنجا هم اگر موضوع ثابت شد، حکم تایید می شود. اجراییه صادر می شود. با آن اجراییه می‌شود کارهایی کرد. در مورد ثبت سند، اگر قاضی روی سند بنویسد، اجرائیه محسوب می شود. قانون گذار ماموران را مکلف کرده، اقداماتی انجام بدهند، اول کاری که باید شود، تقاضای صدور اجرائیه است، من در سند رهنی (یک راهن، یک مشتری دارم) در پرونده «خانواده خلج» یک شرکت به نام «مرغ تخم گذار افشین» داریم که به عنوان مشتری بانک تسهیلات را دریافت کرده است و یک نفر به عنوان «راهن» که محمد خلج نام دارد. من به عنوان تقاضاکننده اجرائیه اولین اقدامی که باید بکنم این است که علیه هر دوی اینها درخواست صدور اجرائیه بدهم. چون اجرائیه قرار است طلب من از این شرکت را بگیرد، هم اموال آقای محمد خلج را به مزایده بگذارد. اولین ایراد این پرونده در اجرائیه است. علیه راهن تقاضایی نشده است.

وکیل خانواده خلج ادامه داد: آقایی که آمده تقاضای صدور اجرائیه را نوشته، علیه راهن تقاضا نکرده است. آیا وقتی اجرائیه ای بر این اساس صادر شود، می شود اموال راهن را به مزایده گذاشت؟ خیر. نکته بعدی، تقاضای صدور اجرائیه علیه شرکت افشین است، با مدیریت خانم و آقای خلج است. اجرائیه علیه خانم و آقای خلج صادر شده و نه شرکت افشین. اعلام شده که آقای محمد خلج عضو هیات مدیره بوده، این هم درست نبوده و این اشکال سوم اجرائیه است. در متن اجرائیه مقرراتی وجود دارد، بستانکار و بدهکار، ضامن یا راهن چه کسانی هستند و مبالغ مورد مطالبه چقدر است. بعد در متن اجرائیه مفاد سند، عیناً رعایت شود و امری «شکلی» و لازم الرعایه است.

وی تصریح کرد: اگر اجرائیه به نحوی سایر شد و با مفاد سند مغایرت داشت، با مشکل روبه‌رو می شویم. در این پرنده، علاوه بر آن اشکال‌ها، نشانی شرکت هم غلط است و با متن سند همخوانی ندارد. در اجرائیه نوشته شده سه راه گلپایگان، در حالی که در سند نشانی شرکت در خوم‌پیچ است، و بین این ۲ مکان ۱۰ کیلومتر فاصله وجود دارد. مامور ابلاغ، حکم را به سه راه گلپایگان می برد که اصلاً خانواده خلج در آن، حضور ندارد. این هم اشکال دیگر پرونده است. مسائل دیگر بسیار فنی است و من از آنها می‌گذرم. این ملک که موضوع دعواست، از سال ۸۱ تا ۹۱ در اجاره بوده و سال ۹۴ که مزایده برگزار شده، ۱۰ سال اجاره منقضی شده است. مقررات می‌گوید ملک اگر در قید اجاره باشد، در آگهی مزایده حتماً باید ذکر شود. آگهی مزایده را که بخوانیم در آن نوشته شده ملک در اجاره است، ملکی که در اجاره است، فردی مایل به خرید آن نیست. این اتفاق به تنهایی باعث ابطال عملیات اجرایی می‌شود.

بانک‌ها با سرنوشت و زندگی مردم چه می‌کنند؟

مصطفی حاجی قاسمی در پایان این نشست تصریح کرد: ما گروهی کوچک بودیم، با اینکه روابط خاصی نداریم، وارد دادگاه شدیم و در قوه قضائیه دوستانی پیدا کردیم. در حال تلاش برای حل مشکل یک خانواده هستیم، طرف مقابل ما قدرت زیادی دارد، اما ما هم، دوستان و همراهانی داریم که دغدغه شان این است حق این خانواده نابود نشود. حتماً رسانه‌ها باید به ما کمک کنند تا این مشکل در کشور ما حل شود. به نظرم لازم است که نمایندگان مجلس، رئیس قوه قضائیه و آقای پزشکیان این فیلم را ببینند.

مریم الهامیان دیگر کارگردان این فیلم هم در پایان گفت: من فیلم را به دست آقای قالیباف رساندم، هر جا لازم باشد می روم و این فیلم را نشان می دهم. شاید نمایندگان، رئیس جمهوری و مسئولان و مدیران بدانند که بانک‌ها با سرنوشت و زندگی مردم بازی می کنند و قانون در برابر آنها، کامل اجرا نمی‌شود. افراد زیادی درگیر این بحران هستند، خودکشی کرده‌اند، زندگی‌شان تاراج شده است. مسئولان باید این مطالب را بدانند.

مستند «خانواده خلج» ساخته مریم الهامیان و مصطفی حاجی قاسمی (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) درباره خانواده‌ای است که یک مرغ‌داری دارند و درگیر مشکلات بانکی می‌شوند. این فیلم در جشنواره «سینماحقیقت»، جشنواره فیلم فجر و جشن مستقل مستندسازان حضور داشته است. اکران آنلاین این فیلم در هاشور مدتی است ادامه دارد.