صحبت ساپینتو با بازیکن جدید و معطلی فرزندان دو خارجی؛ حضور یک هنرمند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان از هفته دوم لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد. حاشیه های قبل از این دیدار را در زیر خواهید خواند:

*به هنگام آمدن بازیکنان استقلال به ورزشگاه، سرمربی آبی پوشان در حالیکه به سمت رختکن می رفت لحظاتی با یاسر آسانی صحبت کرد و نکاتی را به این بازیکن یادآوری کرد.

*سامان صفاری هنرپیشه سینما هم در ورزشگاه حضور داشت و در حال تشویق تیم استقلال بود.

*به هنگام ورود یاسر آسانی ، موسی جنپو و نازون در زمین چمن، هواداران به شدت آنها را مورد تشویق قرار داده و از آسانی خواستند دروازه ذوب آهن را باز کند.

*همسر آدان به همراه فرزندش و فرزندان مورایس دستیار ساپینتو هم در ورزشگاه حضور داشتند.

*فرزندان مورایس و آدان دقایقی به دلیل عدم هماهنگی در ورزشگاه معطل مانده بودند و نمی دانستند باید در کدام قسمت نشسته و بازی را تماشا کنند که با هماهنگی های صورت گرفته به سی آی پی رفتند تا به تماشای بازی بنشینند.

*هواداران زیادی به ورزشگاه آمده و با دیدن ساپینتو از او خواستند نه تنها ذوب آهن بلکه دیگر حریفان را هم در هفته های بعد شکست دهند.

*به دلیل ترافیک زیاد وشلوغی مسیرهتل تا ورزشگاه شهدای شهر قدس، تیم ذوب آهن ۲.۵ ساعت زودتر به ورزشگاه آمده بود تا زمان تمرین قبل از بازی را از دست ندهد.

*هواداران استقلال علیه پرسپولیس شعار داده و این تیم را خوش شانس ترین تیم فوتبال ایران دانسته و اعتقاد داشتند زردپوشان اصفهانی باید با ۴ گل سرخپوشان تهرانی را شکست می دادند.

*در حالی که گفته می شود رامین رضائیان جزو نفرات دعوت شده به تیم ملی فردا عازم تورنمنت کافا خواهد شد طرفداران استقلال رامین را مورد تشویق قرار داده و از او حمایت کردند.

*در حالی که یک ساعت بیشتر به شروع بازی باقی نمانده همچنان هواداران به ورزشگاه می آیند تا با حمایت خود، استقلال بتواند به دومین برد در لیگ برتر دست پیدا کند.

* وحید قلیچ دروازه بان سابق پرسپولیس به ورزشگاه آمده بود و در حال تشویق تیم استقلال بود که این حرکت او باعث شد هواداران استقلال او را مورد تشویق قرار دهند.